Cristiano ＇rêvait＇ avec une canne à pêche

Cristiano Ronaldo porte 18 saisons dans l’élite mondiale du football. Au cours de ces 18 saisons, il a défendu les maillots du Sporting, club dans lequel il s’est formé, Manchester United, le Real Madrid et maintenant la Juventus.

02/06/2020 à 23:13

Avec tous, il a remporté des titres, un total de 27, parmi lesquels se distinguent cinq Champions League. Un palmarès auquel il faut ajouter une Eurocup avec le Portugal.

A conquis individuellement Cinq boules d’or et quatre bottes d’or. Il serait probablement devenu le meilleur footballeur de tous les temps si Leo Messi n’avait pas existé, avec qui il a également eu le malheur d’être contemporain.

“Je n’ai jamais pensé que je serais un footballeur professionnel, je pensais que je serais un pêcheur à Madère”

A 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d’avoir la même ambition qu’au début et, dans une interview accordée à ‘Channel 11’, a assuré qu’il n’exclut pas de soulever un nouveau ‘Orejona’: “Jouer à la Juventus me donne la chance de gagner à nouveau. Nous savons que c’est difficile et que cela dépend de nombreux facteurs, mais c’est possible parce que nous avons une bonne équipe. “

Cela dit, le Portugais s’est montré sincère et a expliqué qu’il n’aurait jamais pensé qu’il deviendrait footballeur professionnel. De plus, dans sa jeunesse, il avait en tête un autre avenir très différent de celui du ballon.

“Je pensais que j’allais être pêcheur à Madère“, a révélé un Cristiano Ronaldo qui a ajouté:” Je voulais être un footballeur professionnel, mais je ne pensais pas que j’allais gagner tout ce que j’avais gagné. ” Cette pensée ne m’est jamais venue à l’esprit. “