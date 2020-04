Peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir joué avec les deux meilleurs joueurs du monde. Paulo Dybala en fait partie, car L’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus la saison dernière lui a donné l’occasion de partager des costumes avec lui et Messi, en Argentine.

04/01/2020

Agir à 18h46

CEST

Oscar Cubero

Le talentueux footballeur est devenu le meilleur partenaire de l’ennemi de son compatriote. ‘La Joya’ en a parlé dans les médias numériques de la Fédération argentine de football (AFA), où il a admis avoir avoué ce qui suit à Ronaldo: “Cristiano, en Argentine on te déteste un peu à cause de ta silhouette, de ta façon d’être, de marcher. En fait, tu m’as surpris parce que j’ai trouvé autre chose. “Quelque chose qui n’a pas surpris CR7: “Je sais que je suis comme ça et j’ai l’habitude d’être dit que”.

Il était obligatoire de parler de Messi, la star de l’équipe nationale, dans une interview pour l’AFA. Paulo et Leo n’ont pas réalisé de bonnes performances lorsqu’ils ont coïncidé sur le terrain, ce qui a conduit à penser qu’il y avait une mauvaise relation. De plus, quelques mots de Dybala mal interprétés ont conduit à une conversation entre lui et le capitaine: “Je n’ai jamais essayé de critiquer un partenaire, je voulais juste améliorer quelque chose qui se passait. J’ai même parlé à Leo, parce que nous sommes tous deux très similaires sur le plan tactique “.

Le meneur de jeu a reconnu que Scaloni, l’entraîneur argentin, avait travaillé pour lui. Mais, le rôle de Dybala avec l’albiceleste n’a pas été le rôle souhaité: “En Coupe du monde, je n’ai pas eu beaucoup de minutes et ni en Copa América. De même, j’ai toujours respecté les décisions des entraîneurs, car l’Argentine est très prestigieuse. ”

Un joueur de la Juventus testé positif pour le coronavirus dans cette quarantaine: “J’ai eu une mauvaise toux, j’étais fatiguée et la nuit j’avais froid.” Vivre avec et essayer de ne pas désespérer est le conseil donné par l’Argentine pour porter la maladie le mieux possible.