Cristiano et la Juventus seront mis en quarantaine par le coronavirus

Après le joueur de la Juventus Daniele Rugani Pour devenir le premier positif en Serie A, l’équipe du champion d’Italie est soumise à la quarantaine requise pour tenter d’arrêter et de limiter l’expansion du coronavirus autant que possible.

Il se trouve que la star de l’équipe, les Portugais Cristiano Ronaldo, était à Funchal rendre visite à sa mère lorsque le positif de son partenaire a été confirmé Rugani, donc, selon Sports Mediaset annonce, CR7 il passera la période de quarantaine au Portugal et non en Italie.

Comme on le sait, le pays transalpin a pris différentes mesures afin de stopper l’expansion de COVID-19 et l’une d’elles a été d’annuler temporairement tous les vols à destination et en provenance du pays.

De cette façon, Cristiano Ronaldo il poursuivra la période de quarantaine au Portugal avec sa famille et ne reviendra pas en Italie tant qu’il ne l’aura pas dépassée et, d’autre part, les vols vers l’Italie sont autorisés.

Dans un communiqué de presse, la Juventus Turin a annoncé le cas de Rugani ainsi que les mesures qu’ils ont prises. “Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique. La Juventus Football Club active toutes les procédures d’isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui”, a-t-il résumé.

Les craintes ont monté en flèche après le classique Juventus-Inter Milan (2-0), joué à huis clos, lorsque le positif de Rugani et les images dans lesquelles tous les joueurs de la Juve sont apparus pour célébrer le triomphe ensemble dans le vestiaire sont devenues virales.

De son côté, l’Inter Milan a suspendu toutes ses activités sportives en attendant de voir ce qui se passe.

Pour le moment, dans le football espagnol, la décision de jouer à huis clos, y compris le Barça-Naples de la Ligue des champions, est maintenue, bien que des mesures plus restrictives pourraient être prises dans les prochains jours.