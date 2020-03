Cristiano, Mourinho et Joao Félix, parmi les donateurs de 150 000 masques

Au total, 26 personnalités du football liées à la société de représentation de Gestifute, dont les footballeurs Cristiano Ronaldo et João Félix et l’entraîneur José Mourinho, se sont réunies pour donner ensemble 150000 masques à l’hôpital Santo António, à Porto (Portugal).

30/03/2020

Agir à 20h34

CEST

EFE

Selon les médias portugais, l’initiative a également été rejointe par des acteurs comme Pepe, Gonçalo Guedes, João Cancelo, André Silva, Bernardo Silva, Diogo Jota, Nélson Semedo, Dyego Sousa, João Moutinho, João Camacho, Rui Patrício ou Pepe.

Les joueurs de football Pedro Neto, Renato Sanches, Ricardo Carvalho, Rúben Dias, Rúben Neves, Rúben Vinagre et l’ancien joueur Valdir Cardoso. En plus de Mourinho, les techniciens Bruno Lage et Nuno Espírito Santo ont également participé.

Cristiano et Mourinho, en son temps au Real Madrid | EFE

Cristiano et le propriétaire de Gestifute, Jorge Mendes, avaient déjà donné la semaine dernière du matériel pour 35 nouvelles places pour les unités de soins intensifs (USI) des hôpitaux de Lisbonne et de Porto.

Le footballeur de la Juventus est arrivé le 9 mars dans sa résidence de l’île de Madère à Funchal, où il s’entraîne et passe quarante ans avec sa famille. Cristiano a récemment été photographié en train de marcher avec sa famille sur l’île portugaise, un pays où un “devoir de recueillement” a été décrété mais où de courtes promenades sont autorisées à proximité de la résidence.