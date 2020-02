“Cristiano ne résout pas les problèmes par lui-même”

L’ancien président de la Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, a parlé à Radio Sportiva de la situation dans laquelle l’équipe vit actuellement en série A. Après les récentes défaites contre Naples et Hellas Verona, l’équipe de bianconero a perdu la tête, un revers de celui que les années précédentes n’ont pas passé, dans lequel ils ont remporté huit ligues consécutives.

02/11/2020

02/12/2020

Alex Carazo

Gigli, qui a été président de 2006 à 2009, a critiqué divers joueurs et membres du club, et l’un de ceux qui a reçu a été la meilleure star de l’équipe: Cristiano Ronaldo. Pour l’ancien président de la Juventus, “Cristiano Ronaldo prouve qu’il est un joueur qui seul ne résout pas les problèmes”.

En outre, il a également apprécié d’autres acteurs: “Chiellini n’est plus un enfant, vous devez mettre d’autres bases Pjanic et j’ai dit que cela semble un peu ‘mozzarella’, il semblait revitalisé et à la place, il était à nouveau un joueur fatigué, peut-être qu’il aurait besoin de se reposer un peu”. Il a également assuré: “Le milieu de terrain est un problème qui doit être résolu”.

En ce qui concerne la possibilité que les joueurs soient “fatigués de gagner”, il a dit qu’il s’agissait d’une “réflexion dramatique”. “La famille Agnelli a effectué une opération risquée mais juste. Le président est un excellent communicateur, peut-être le seul, il doit peut-être prendre les choses en main et commencer à se faire entendre”, a-t-il déclaré.

Sur cet aspect de la communication, il a également formulé quelques critiques: “Avant le dernier match, Paratici (directeur sportif) a déclaré que Dybala est notre meilleur joueur, mais cet été, il a voulu le vendre. Il y a un problème de communication, une base est nécessaire. “Cependant, malgré tous les commentaires, il a assuré que” j’ai toujours été critique, mais je ne voudrais pas marquer maintenant avec une croix rouge, je sais que c’est un moment épanoui “.

Malgré avoir perdu la tête, la Juventus est à égalité de points avec l’Inter Milanet sont séparés par la différence de buts. Le prochain match se jouera dans leur stade contre Brescia, qui est l’avant-dernier rang.