Cristiano rassure sur l’état de sa mère

Cristiano Ronaldo a été contraint de quitter l’Italie pour se rendre à Madère. La raison en est que sa mère a subi un AVC et a dû être hospitalisée. Le Portugais veut être aux côtés de son père qui, a rassuré le joueur, est stable et récupère de manière satisfaisante.

03/03/2020

À 21:40

CET

SPORT.ES

L’attaquant de la Juventus a envoyé un message via les réseaux sociaux pour remercier le travail des services médicaux portugais: “Merci pour les messages de soutien à ma mère. Il est actuellement stable et se rétablit à l’hôpital. Ma famille et moi tenons à remercier l’équipe médicale qui prend soin d’elle et nous vous demandons de bien vouloir nous permettre de maintenir notre intimité en ce moment “, écrit Cristiano Ronaldo.

– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 mars 2020

Le joueur Il espérait revenir en Italie mercredi pour aider son équipe à passer à la finale de Coppa Italia, lors du match retour des demi-finales contre Milan au stade Allianz. Cependant, la réunion a été reportée et n’a pas encore de date pour qu’elle soit jouée, vous pouvez donc continuer à prendre soin de votre mère, Dolores Aveiro, 65 ans, admise d’urgence à 5 heures du matin ce mardi à l’hôpital Nélio Mendonça de Funchal.