Cristiano reprend l’entraînement après avoir rendu visite à sa mère

Le Portugais Cristiano Ronaldo est revenu mercredi pour s’entraîner avec la Juventus de Turin au centre sportif de la Continassa, après avoir été absent lors de la session de mardi et se rendre à Funchal, dans l’archipel de Madère, à cause d’un problème de santé subi par sa mère, Dolores Aveiro.

04/03/2020 à 16:17

CET

SPORT.es

Après avoir passé la journée à Funchal en attendant les conditions de sa mère, qui a subi un AVC et qui est actuellement stable, Cristiano est revenu à Turin et a exercé sous les ordres de l’entraîneur Maurizio Sarri, a rapporté la boîte bianconero.

“Merci à tous pour les messages de soutien à ma mère. Il est stable et se rétablit à l’hôpital. Ma famille et moi remercions l’équipe médicale qui prend soin d’elle et nous demandons gentiment la confidentialité en ce moment.ou “, a écrit Cristiano mardi sur son compte Twitter.

Le CR7 et ses coéquipiers ne savent toujours pas quand leur prochain engagement sera joué, car l’Italie connaît une urgence en raison de l’épidémie de coronavirus qui a provoqué le report de nombreux matches en Serie A et en Coupe d’Italie.

La ‘Signora’ allait jouer mercredi la demi-finale de la Coupe d’Italie contre Milan, après 1-1 du match aller de San Siro, mais la réunion a été reportée à une date à déterminer.

De la même manière, on ignore encore si ce week-end la Ligue de Serie A ordonnera de récupérer, à huis clos, le duel reporté la semaine dernière contre l’Inter Milan ou s’il confirmera la célébration de la vingt-septième journée, au que la Juventus se rendrait à Bologne.