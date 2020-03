Cristiano Ronaldo, ＇immunisé＇ contre le coronavirus

Cristiano «glisse» le coronavirus. Dans sa ville natale de Madère, le Portugais mis en quarantaine entouré de son propre. Cela a été montré au monde par la sœur du footballeur, qui a publié sur les réseaux sociaux une photographie de la star portugaise accompagnée de membres de sa famille.

24/03/2020 à 10:23

CET

SPORT.es

Dans l’image, vous pouvez voir Cristiano Ronaldo au centre, comme s’il s’agissait de Jésus-Christ à la dernière Cène, flanqué de ses sœurs et de sa famille. Le Portugais, le corps en sueur ou couvert d’huile, expose le torse et les muscles dans son gymnase à domicile. Un timbre «made in CR». La star de la jeunesse montre qu’il suit strictement les exercices établis par le club ‘Bianconero’, malgré le fait que le retour de la compétition soit une incertitude.

Rappelons que le joueur de la Juventus n’a pas pu rentrer à Turin depuis Funchal, où il devait rendre visite à sa mère qui avait subi un accident vasculaire cérébral dont elle progresse de façon satisfaisante. Son vol privé n’a pas reçu d’autorisation au dernier moment. En attendant la reprise de la série A, le joueur continuera sûrement à nous donner des images de son entraînement.