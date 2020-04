Cristiano Ronaldo a violé la quarantaine »Presse de football

Dimanche 19 avril 2020

L’attaquant de la Juventus a été pris dans l’appartement de sa sœur où une fête a été organisée pour célébrer l’anniversaire de sa nièce au milieu de la pandémie de coronavirus qui affecte le vieux continent. Cet acte a été critiqué par le président des «bianconeros».

Parfois, il est difficile pour certaines personnes de se conformer à la réglementation, comme cela est arrivé à Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus a rompu la quarantaine pour aller à l’anniversaire de sa nièce, Alicia Aveiro au Portugal.

L’international portugais a assisté à la célébration ce week-end avec plus de 10 proches dans l’appartement d’une de ses sœurs, ce qui est interdit par l’état d’urgence dans ce pays.

Ce n’est pas la première fois que «CR7» fait des nouvelles pour avoir enfreint les règlements mis en œuvre, car il y a quelques jours, il a été surpris à marcher près de son domicile à Funchal avec sa petite amie Georgina et ses enfants et a également visité le musée de son premier club, Nacional de Madère.

La nouvelle ne s’est pas bien passée avec le président de la boîte «bianconero», Giovanni Cobolli. “Il a dit qu’il allait au Portugal à cause de sa mère, mais maintenant il semble qu’il prenne des photos dans sa piscine”, a-t-il expliqué.

Il convient de mentionner que le Portugal compte plus de 20 000 personnes infectées et plus de 700 décès dus au coronavirus qui affecte la planète.