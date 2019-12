Cristiano Ronaldo au PSG: l'offre de Paris qui peut le sortir d'Italie en 2020 Italie

Mis à jour le 25/12/2019 à 11:35

Il est aimé à Turin, mais il ne compte pas comme un absolu du personnel de la Juventus. Maurizio Sarri lui a clairement fait savoir, depuis son arrivée à «Vecchia Signora», que «CR7» est un joueur important pour l'équipe, mais il ne lui serrera pas la main pour le changer en seconde mi-temps lorsque le jeu nécessite un changement tactique. Cristiano Ronaldo, d'autre part, ne se sent pas du tout à l'aise avec l'entraîneur italien, donc l'offre de Paris – selon les médias européens – pourrait être une bonne issue pour l'attaquant de l'équipe nationale portugaise.

Dans le cadre de la Ligue italienne, la Juventus a récupéré son investissement de plus de 100 millions d'euros au Real Madrid par Cristiano Ronaldo, mais dans le domaine sportif, le joueur a été dévalué et cette saison n'est pas le “ tueur '' qui est J'ai eu un contrat il y a deux saisons.

Cristiano ne fait pas de la «Juve» une équipe invincible et la direction ne verrait pas de mauvais œil une vente dans les prochains marché des transferts d'été, malgré son contrat signé jusqu'en 2022. «CR7» reste attractif pour la valeur qu'il génère autour de lui: vente de t-shirts, abonnés de stade, publicités télévisées, etc. En ce sens, les Italiens pourraient prendre une bonne part pour lui, si le PSG finissait par lancer une offre formelle pour lui.

Le cas du PSG et de Cristiano Ronaldo

Selon les médias étrangers, le principal problème de PSG C'est la situation de Kylian Mbappé en tant que Neymar. Les deux joueurs pourraient aller en Espagne ou en Premier League, donc les cheiks arabes aimeraient avoir un as sous le manche pour ne pas perdre leur position en Europe.

Neymar a tenté de partir pour Barcelone sur le marché passé et si Paris ne va pas plus loin en Ligue des champions, il est probable que Mbappé empruntera le même chemin.

Le Real Madrid, Barcelone et Manchester City sont les meilleurs prétendants et pourquoi aussi la Juventus, qui effectue de plus en plus d'opérations plus coûteuses.

