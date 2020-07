Cristiano Ronaldo dit que la confiance est revenue après un but bien mérité pour la Juventus

Cristiano Ronaldo a avoué qu’il était soulagé de finalement marquer sur coup franc de la Juventus samedi, après 42 tentatives infructueuses et près de deux ans d’essais.

Le joueur de 35 ans prend la plupart des coups francs de l’équipe de Turin mais, malgré cela, il n’a pas réussi à marquer de un jusqu’à son effort de curling lors de la victoire 4-1 sur Turin.

« Je devais marquer d’un coup franc pour retrouver ma confiance », a déclaré Ronaldo.

L’entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, a déclaré qu’il était surpris de voir à quel point le problème avait dérangé le quintuple joueur mondial de l’année.

« Honnêtement, je ne pensais pas que c’était [a problem] mais à la fin du match, il est venu vers moi et m’a dit « enfin », « a déclaré Sarri.

Sarri a déclaré que la Juventus semblait penser que le match était facile après avoir passé 2-0 devant en une demi-heure, mais s’est ensuite « confus » lorsque Torino s’est retiré d’un penalty dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

« A un certain moment du match, nous n’avions pas très bien bougé, puis dans la seconde partie de la seconde mi-temps, les équipes étaient fatiguées et notre qualité est sortie », a-t-il déclaré.

Il a également fait l’éloge du meneur de jeu argentin Paulo Dybala qui a retrouvé un nouveau souffle depuis l’arrêt du coronavirus.

« Je n’ai jamais douté de Dybala », a-t-il déclaré. « C’est vrai qu’il n’a pas beaucoup marqué au championnat l’an dernier, mais si vous prenez la saison il y a deux ans, il a marqué beaucoup. Il vient de connaître une saison malchanceuse.

Cristiano Ronaldo célèbre après avoir marqué un but pour la Juventus contre Turin en Serie A. .

« Je lui ai toujours dit ce que je pensais de la façon dont il devrait s’entraîner et comment il devrait jouer. Et il me dit ce qu’il pense. »

L’entraîneur de Turin Moreno Longo a été frustré par le score après que son équipe ait mis la Juventus sous pression pendant de longues périodes.

« Nous avons joué contre la Juventus sur un pied d’égalité », a-t-il déclaré. « C’est un résultat difficile compte tenu de ce qui s’est passé sur le terrain et cela crée des regrets.

« Nous avons eu 17 tirs au but et les avons mis sous pression. Nous avons fait preuve d’une grande personnalité et nous avons contrôlé le match pendant de longues périodes. »