“Cristiano Ronaldo est prêt pour Vérone”

L’entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri a confirmé que Cristiano Ronaldo est “prêt” à l’action. L’équipe de Turin se rend à Vérone avec l’obligation d’ajouter la victoire pour ne pas voir comment la distance avec l’Inter, deuxième classée, est réduite au minimum.

02/07/2020

À 21:43

CET

Oscar Cubero

Voilà comment l’italien est ressorti des questions des journalistes, qui l’ont interrogé sur la présence lors du match de championnat précédent à propos de sa star, qui était ce jeudi au Festival de San Remo. La présence du footballeur était logique, puisque son partenaire était l’un des protagonistes de la nuit. L’entraîneur a ironisé sur la performance: “Je ne l’ai pas vu, mais on m’a dit que Georgina était très bonne.”

Le Portugais n’était pas le seul nom propre de la conférence de presse. Le Napolitain a également répondu à propos de Chiellini, dont il a dit qu’il “se remettait très bien”. Elle continue comme jusqu’à présent, ses avancées sont très bonnes. Il est guéri médicalement, mais il est important d’écouter son corps. ” Gianluigi Buffon est un autre qui aura sa chance: “Nous discutons avec Filipi – l’entraîneur des gardiens de but – qui gère ses matchs et ce mois-ci, il jouera.” Alors que, Danilo est en phase de récupération: “Il s’entraîne seul sur le terrain. Il ne reste plus grand-chose pour son retour.”

L’un des problèmes qui inquiète en Italie est le faible score des milieux de terrain, mais Maurizio n’est pas inquiet: “Nous ne marquons pas avec les hommes du milieu de terrain, mais nous le faisons avec les défenseurs”.

Sarri n’a pas oublié d’avoir de bons mots pour son rival: “Ils sont cohérents et ont une belle course. C’est une équipe très dangereuse.” Son équipe tentera de gagner comme il l’a fait lors du match aller 2-1 au Juventus Stadium.