Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes financent 35 places UCI

Cristiano Ronaldo et l’agent portugais Jorge Mendes paiera pour l’équipement de 35 nouvelles places pour les unités de soins intensifs (USI) des hôpitaux de Lisbonne et de Porto. Ces unités de soins intensifs seront équipées de respirateurs, de moniteurs, de lits et de tous les appareils nécessaires pour traiter les patients gravement malades atteints de coronavirus.

Selon le Centre hospitalier universitaire de Lisbonne-Nord, deux unités de 10 lits en soins intensifs chacune seront installées dans la capitale, l’une à l’hôpital Santa María et l’autre à l’hôpital Pulido Valente.

De cette façon, ce complexe hospitalier aura un total de 77 lits de soins intensifs, qui seront préparés pour l’arrivée du plus fort pic de coronavirus au Portugal.

Le Centre hospitalier universitaire de Porto a également annoncé que Mendes et Ronaldo financeront 15 lits de soins intensifs pour l’hôpital de Santo António. Les chefs des deux centres ont montré leur appréciation pour l’agent et le footballeur. Pour remercier le geste de solidarité, les unités UCI porteront les noms de Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes.

Le footballeur de la Juventus est arrivé le 9 mars dans sa résidence de l’île de Madère à Funchal, où il s’entraîne et passe quarante ans avec sa famille. Au Portugal, 30 décès et 2 362 cas positifs ont été enregistrés à ce jour.