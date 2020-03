Cristiano Ronaldo et Messi pourraient jouer ensemble: le contexte | Primapagina

Protagonistes de la plus grande rivalité dans le football et l’un des plus grands dans le sport, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ils ont marqué et dominé une ère de football. Théâtre de terrain de défis épiques, mais l’histoire aurait pu être très différente: en fait, les deux «ennemis» auraient pu être coéquipiers.

Pour raconter le contexte, Guillem Balagué pour le sport, qui rappelle les faits qui ont conduit en 2009 aux adieux du CR7 au Manchester Unitedvers Madrid sur la banque Real. En janvier, cependant, la démission de Ramon Calderon en tant que président des blancos, quelques déclarations de Eduardo Fernandez de Blas (Le président du joueur Ethical Madrid, a déclaré qu’avec l’argent nécessaire pour CR7, plus de joueurs espagnols pourraient être achetés) et certaines indiscrétions lancées par la presse espagnole ont rendu furieux Sir Alex Ferguson et ils étaient à un pas de faire sauter un accord déjà défini: Vicente Boluda, qui a pris les rênes du Real entre les adieux de Calderon et l’arrivée de Perez, a interprété les déclarations de Blas comme un affront personnel et il a décidé qu’il ne voulait pas être le seul à «jeter» près de 100 millions d’euros pour CR7.

et Jorge Mendes il n’avait aucune intention de rester entre ses mains. Prenant note du «retrait» du Real Madrid et de l’accord entre Ronaldo et Ferguson qui a permis aux Portugais de se libérer à la fin de la saison pour un montant raisonnable, le puissant procureur était déjà prêt à évaluer deux autres offres qui sont arrivées: celle de 150 millions d’euros la Manchester City et surtout celle de 105 millions de Barcelone. Et dans ce Barça, un Leo Messi de 21 ans dans la deuxième saison avec Guardiola, aurait pu partager les vestiaires avec Ronaldo.

Un scénario qui a fait trembler le Real: “Si Ronaldo signe pour Barcelone, on passera dix ans sans remporter un titre”, a expliqué un manager des merengues. Et puis le tournant: le PDG José Angel Sanchez est intervenu, a convaincu Boluda de revenir sur ses pas et de rouvrir l’affaire en appelant également son successeur imminent Florentino Perez. Un coup de téléphone qui a suffi à résoudre la situation: pas de résiliation de l’accord et transfert avec l’opération Ronaldo, qui est finalement devenue madridist puis a atterri à Juventus en 2018. Pendant quelques jours, ce qui semblait impossible était vraiment possible: Messi et Ronaldo, pas des rivaux mais des coéquipiers. Et qui sait ce qui aurait pu arriver.