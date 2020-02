Cristiano Ronaldo était sur le point de signer pour Malaga

Pouvez-vous imaginer Cristiano Ronaldo portant le maillot du Málaga CF? Ce n’était pas loin de se produire. Carlos Rincón, directeur sportif de Malaga au début du 21e siècle, a avoué à ElDesmarque Málaga que La star de la Juventus a été signée 2 millions par l’équipe de la Costa del Sol.

02/12/2020

Agir à 18h49

CET

Oscar Cubero

Lui et son corps de travail ont été surpris par le niveau qui a montré le «7» dans le Championnat d’Europe des moins de 17 ans en 2002, contestée au Danemark. Ils sont allés à l’un des nombreux tournois qu’ils ont visités à l’époque. Ils avaient toujours la même méthodologie: “C’était très simple. Nous devions faire passer le joueur avant les gros joueurs, alors j’ai forcé mon équipe à visiter des tournois en Europe, en Amérique ou en Afrique du Sud.” De là, ses employés ont obtenu le numéro de téléphone des “trois meilleurs joueurs du tournoi” et dès qu’il a terminé, il les a appelés.

Cristiano Ronaldo dans son plus jeune temps en tant que joueur du Portugal | EFE

Afin de ne pas se tromper dans le verdict et de contraster ce qu’ils avaient vu de leurs yeux, ils étaient chargés de demander à d’autres agents envoyés par d’autres équipes, comme l’Ajax. Et Cristiano aimait tout le monde.

A cette époque, le ‘Bug’ se démarquait déjà dans les catégories inférieures: “Il était ce qu’il est maintenant, mais en tant que jeune homme. Un joueur avec une puissance physique très importante, avec un coup de balle spectaculaire, intuitif et technique.” Cela n’a pas changé non plus Jorge Mendes, le représentant du lecteur multimédia qui n’a pas autorisé la signature.

Malaga a offert 1,5 million au Sporting de Portugal, mais Mendes en a demandé 3,5: “Nous n’avons pas pu avancer car nous n’avons pas pu atteindre ce montant.” Des mois plus tard, Ferguson est également tombé amoureux du joueur qualifié lors d’un match amical entre Manchester United et Sporting. Les «diables rouges» ont déposé 18 millions dans les coffres du club portugais et le reste appartient à l’histoire.