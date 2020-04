Cristiano Ronaldo? Héctor Herrera fait ses débuts sur TikTok avec une belle VIDEO

Source: Twitter @HHerreramex

Dans cette quarantaine due au coronavirus, plusieurs footballeurs ont profité de leur temps libre pour mettre en ligne des vidéos ludiques sur leurs réseaux sociaux. C’était au tour de Héctor Herrera, qui a fait ses débuts en Tik Tok avec une vidéo qui a fait le ridicule.

Grâce à son compte officiel, le joueur de Athlète de Madrid a fait une publication où il apparaît avec sa femme Chantal Mato et la parodie qui fait fureur sur les réseaux sociaux. “Je t’ai apporté une pilule contre les maux de tête“Et sa femme continue avec:”Mais si je n’ai pas mal à la tête?” et enfin Héctor Herrera se termine par: “Je voulais entendre”

VOIR PLUS: Norma Palafox revendique une figure de crise cardiaque et casse Internet (PHOTOS)

La vidéo a été partagée sur tous les réseaux sociaux et Tik Tok atteint le trois mille 500 commentaires et généré 82 likes où certains fans ont demandé plus de messages. Il convient de noter que le footballeur a plus de 4 mille adeptes.

@ hherrera16 Plus de prétextes messieurs 😂 ## esoqueriaescuchar ## foryou ## primervideo Un conseil de votre ami sur 🦊 @ shanm165 ♬ son original – hherrera16

Héctor Herrera arrivé à Athlète de Madrid pour cette saison et de son arrivée à contesté 17 matchs officiels où il a collaboré avec une entrée dans le UEFA Champions Legaue.