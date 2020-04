TURIN, ITALIE – 16 JUILLET: la nouvelle signature de la Juventus Cristiano Ronaldo pose pour une séance photo le 16 juillet 2018 à Turin, en Italie. (Photo de Daniele Badolato – Juventus FC / Juventus FC via .)

Le dernier né de Turin est que Cristiano Ronaldo restera à la Juventus jusqu’en 2022. Tuttosport rapporte que le joueur est content au club et ne souhaite pas encore partir.

RAPPORT: Cristiano Ronaldo honorera le contrat de la Juventus jusqu’en 2022

La superstar portugaise a rejoint la Juventus en 2018; il envisage maintenant de jouer au moins quatre saisons à la Juventus. Jusqu’à présent, il a disputé 53 matches de Serie A avec 42 buts.

Des rumeurs ont circulé au début du mois concernant un éventuel retour à Manchester United. Mais, pour l’instant, ce n’est pas une décision probable. Cela ne veut pas dire qu’un éventuel retour puisse se produire, bien sûr. Il serait intéressant de voir comment un Ronaldo de 37 ans pourrait attirer un tel accord en 2022.

Même à 35 ans, Ronaldo marque des tas de buts; il a marqué 25 buts et a récolté quatre passes décisives en 32 matchs jusqu’à présent. Avec la crise actuelle, il pourrait ne pas finir ce qui s’annonçait comme une autre saison fantastique.

Le Sun affirme que la Juventus voudrait environ 62,5 millions de livres pour taquiner l’attaquant. Avec ses salaires élevés, Ronaldo serait ce genre de chapiteau signant qu’Ed Woodward excluait.

Cercle complet

Il semble y avoir une histoire persistante pour un grand retour pour Ronaldo. Mais, ce pourrait être juste une histoire. Quand une superstar part, ce ne sont pas seulement les fans qui espèrent et souhaitent un grand retour. Un exemple moins important serait Gareth Bale and Spurs; Depuis son arrivée au Real Madrid, il y a eu de nombreuses rumeurs au fil des ans concernant un retour. Les deux joueurs ont été si importants pour leurs clubs respectifs. Dans ces deux cas, Manchester United et Tottenham Hotspur sont des clubs où les deux joueurs ont vraiment commencé à prospérer. Il y a donc une forte couverture médiatique pour réaliser ces récits de «cercle complet».

Encore une fois, cela ne veut pas dire que Ronaldo ne pourra pas rejoindre United à un moment donné dans le futur. En quelle qualité il peut rejoindre le club reste à voir. Auparavant, il a refusé d’exclure la possibilité de devenir manager ou coach. Pour l’instant, il est joueur de la Juventus, mais n’a pas encore clôturé son dernier chapitre en Italie.

Photo principale

