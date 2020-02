Cristiano Ronaldo lance sa première bande dessinée

Cristiano Ronaldo présente en Espagne une bande dessinée avec thème de super-héros dans lequel l’attaquant de la Juventus est le protagoniste. Le nom de la publication est «Striker Force 7».

02/04/2020 à 12:17

CET

Antonio Tuachi

Le joueur lui-même sera responsable de la production de “Striker Force 7”. Il est prévu qu’en plus de la bande dessinée le projet sera étendu à une série télévisée et même au passage aux jeux vidéo.

L’intrigue traite Cristiano Ronaldo comme l’agent le plus éminent de l’agence internationale ‘Striker Force 7’ qui est responsable du maintien de la paix sur la planète Terre. Cette organisation était secrète jusqu’à un monstre géant menace de détruire des villes entières et Cristiano Ronaldo l’arrête à l’aide d’un ballon de football.

Le lancement vise à utiliser la renommée mondiale de Cristiano Ronaldo pour encourager la lecture parmi les petits utilisant la figure portugaise comme une star des médias. “De la même manière que le football relie les cultures et les gens du monde entier, je pense que les grands personnages animés et les héros peuvent faire de même et c’est pourquoi Je suis ravi d’unir ces passions et super-héros du football à travers ce projet et de le partager avec mes fans“Il a déclaré la Juventus 7.

La production de la série animée la star portugaise a les sociétés Graphic India et VMS Communications et sera diffusée en Inde via la plateforme Facebook Watch.

Sharad Devarajan, co-fondateur de Grahic Indian, a parlé de l’importance de la figure de Cristiano Ronaldo dans le projet: “CR7 est également un super-héros réel pour toute une génération et cette nouvelle série réunira une équipe mondiale de personnages représentatifs de la diversité de leurs millions de fans. “