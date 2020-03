Cristiano Ronaldo, le canular, ses hôtels et le coronavirus

Cristiano Ronaldo a été le protagoniste négatif d’un canular qui a circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux et que le journal ‘As’ a dévoilé. Selon ces informations, l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo aurait mis les hôtels de sa chaîne Pestana CR7 à la disposition des autorités pour les transformer en hôpitaux pour soigner la pandémie de coronavirus.Le joueur de la Juventus en supportera les frais, car le service sera entièrement gratuit.

Cristiano Ronaldo, qui est avec sa famille confinée dans sa ville natale de Madère, mettrait en œuvre cette mesure à partir de lundi. L’international portugais serait personnellement chargé de payer les médecins et le reste du personnel travaillant dans le service communautaire. Cependant, ce n’était qu’un canular. Selon le journal ‘AS’, après s’être entretenu avec l’environnement de la star portugaise, ils l’ont informé que les Portugais ne considéraient pas une telle action exorbitante.

La chaîne hôtelière portugaise compte deux établissements dans son pays, un à Funchal et un à Lisbonne. L’hôtel dans la capitale portugaise dispose de 80 chambres et est situé sur la Praça do Comercio, tandis que celui de Funchal est beaucoup plus moderne et est situé face à la mer.

La chaîne Pestana CR7 a fait preuve de solidarité avec la cause et il maintiendra la quarantaine pendant que les autorités l’ordonneront.

Cristiano a parlé sur les réseaux sociaux du positif pour le coronavirus de son partenaire Daniele Rugani. “Je voudrais envoyer mes pensées à tous ceux qui ont perdu quelqu’un proche d’eux, ma solidarité avec ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani “. Il a ajouté que “le monde traverse une période très difficile qui exige le plus grand soin et l’attention de nous tous. Aujourd’hui, je vous parle non pas en tant que footballeur, & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; mais en tant que fils, père, être humain préoccupé par les derniers événements qui ils affectent le monde entier. “