Cristiano Ronaldo, le pire cauchemar de Donnarumma

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma a révélé que l’attaquant qui l’intimide le plus est le Portugais Cristiano Ronaldo. Le gardien de but de Milan a expliqué que “J’ai affronté de grands attaquants, mais celui que je craignais le plus était toujours Cristiano.”

27/03/2020

Agir à 17:31

CET

SPORT.es

Le jeune gardien était également ravi de défendre le maillot de Milan, malgré le fait que les négociations pour son renouvellement aient été compliquées par les fortes charges financières de son représentant, Mino Raiola. Donnarumma a assuré que “J’ai toujours été un fan de Milan et je ne peux pas m’empêcher de faire de mon mieux pour cette chemise. Ces couleurs signifient tout pour moi parce que j’ai grandi ici. “

objectifs collectifs et personnels

Sur ses buts immédiats, le gardien italien a commenté que “Le premier est que je le partage avec mon équipe et celle que nous avons fixée en début de saison. Le deuxième est de toujours faire de mon mieux et d’essayer de fixer le moins d’objectifs possible. “

Donnarumma ajoute dix matchs sans encaisser de but lors des 24 matchs qu’il avait disputés avant la suspension des compétitions en raison du coronavirus. Le portier a expliqué qu’il “s’entraîne à la maison” pendant l’accouchement.