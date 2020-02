“Cristiano Ronaldo ne peut pas toujours jouer”

Cristiano Ronaldo continue avec le même plan que ces dernières saisons. Les mois décisifs arrivent et le «7» veut se préparer à des rendez-vous importants. Pour cette raison, Sarri a convaincu sa star de le libérer physiquement dans chaque match possible sans que son absence soit remarquée.

17/02/2020

À 18 h 04

CET

Oscar Cubero

La Juventus n’a pas accusé ce fait et a prévalu dans son stade, sans problème, à Brescia – dernière classée. Cuadrado et Dybala ont fourni les buts portugais et ont laissé le score 2-0. De plus, avec ces trois points, la «Vecchia Signora» retrouve le leadership qu’il a perdu la semaine dernière grâce à la défaite de l’Inter contre la Lazio. Précisément, ces derniers sont maintenant les poursuivants les plus proches – jusqu’à un certain point. Il y a une nouvelle situation cette année, car les bianconeri semblent devoir combattre la série A jusqu’à la fin et les efforts ne peuvent pas être réglementés comme au cours des saisons passées.

Sarri et Cristiano Ronaldo, réfléchis à l’entraînement | .

L’entraîneur italien a déclaré lors d’une conférence de presse que Ronaldo “ne peut pas toujours jouer”. De plus, il a son agrément pour le faire se reposer dans les matchs, a priori, simple. Il a également évoqué le retour aux règles du jeu de Chiellini, qui a marché sur l’herbe après plus de 5 mois sans jouer pour sa blessure aux ligaments: “J’avais ma chemise et il m’a dit combien de temps il me restait pour entrer. Par conséquent, je ne pouvais pas dire non.” Bonucci a quitté Giorgio en 78 minutes et s’est de nouveau senti comme un footballeur.

Le calendrier «Juve» est très serré. Ce samedi, visitez le terrain SPAL pour réchauffer les moteurs avant 4 matchs très exigeants. Débute en Ligue des champions le 26 contre Lyon, reçoit l’Inter et Milan à domicile, le premier le 1er mars en duel pour la tête de la Serie A, et le second pour la passe à la finale de la Coppa après 1-1 à San Siro. Enfin, visitez Bologne le 8 pour terminer avec 15 jours où vous jouez beaucoup.