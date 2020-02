Cristiano Ronaldo réitère son intention de jouer jusqu’à 40 ans

Cristiano Ronaldo ne pense pas au retrait. Ce mercredi 5 février, la star portugaise a 35 ans en pleine forme, comme le montrent leurs chiffres actuels. Ce n’est pas la première fois qu’il rend public son désir de jouer au plus haut niveau jusqu’à ses 40 ans.

L’ancien Real Madrid a laissé derrière lui les désagréments qui le hantaient au début de cette saison et signe des chiffres de pointage qu’il n’avait pas exposés depuis qu’il portait la chemise blanche. Le ‘7’ compte 19 buts en autant de matches de Serie A, 2 en Ligue des champions et un en Coppa d’Italie. Des chiffres qui, cependant, ne servent pas à être la «Capocannoniere», qui appartient à Ciro Immobile avec 25 points, mais à recevoir les éloges de son entraîneur.

Si le ballon d’or 5 fois est toujours à ce niveau, personne ne peut discuter de son calvaire: “Je prends soin de moi et je pense pouvoir jouer en toute sécurité jusqu’à 40 ans “. De plus, il considère que non seulement son physique est ce dont il doit s’occuper, un fait qui se démarque généralement de la star portugaise, mais il pense que la chose la plus importante sera “l’aspect psychologique”.

Malgré sa volonté et sa volonté de continuer dans l’élite, Cristiano sait que rien n’est pour toute une vie et “Tout a un début et une fin”. Bien qu’il se sente fort de “continuer à remporter des titres importants”, ce qui est un clin d’œil clair aux fans transalpins, qui espèrent briser la sécheresse européenne une fois pour toutes.

La Juventus opte pour toute cette année. Il commande le classement de la ligue italienne avec 54 points, pour le 51 de son poursuivant le plus immédiat, l’Inter de Conte. Il est plongé dans la lutte pour la Coppa, où il a un double duel en demi-finale contre Milan, et au deuxième tour des Champions, qui affrontera Lyon après avoir passé avec succès la phase de groupes.