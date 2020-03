Cristiano Ronaldo, le Real Madrid et un amour qui ne s’arrêterait pas: du moins d’après ce qui se dit en Espagne à ces heures, le phénomène portugais aurait le désir de rentrer à la maison Blancos à partir de juin prochain. Hypothèses et rêves, amplifiés par la présence de Cristiano au Bernabeu pour assister au grand match entre le Real Madrid et Barcelone.

Cristiano et la possible saudade

“Cristiano Ronaldo ressent le désir de revenir au Real Madrid, je suis sûr. Il ressentait l’affection de Madrid en venant à Bernabeu, il était excité; maintenant il est totalement concentré sur la Juventus, mais dans le football, ne dites jamais jamais. Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir, personne ne peut le savoir. ” Le journaliste espagnol a rapporté ces mots Edu Aguirre, un grand ami du champion portugais, qui a publié ces déclarations à El Chiringuito dès qu’El Clasico a terminé entre le Real Madrid et Barcelone.

De nombreux fans de Galacticos feraient de fausses cartes pour ramener Cristiano à Madrid, c’est normal, et donc ces mots ont rapidement voyagé à travers le monde et jeté les bases d’une éventuelle bombe du marché d’été: Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid.

Certes, ce désir des Portugais serait exacerbé par une Juventus qui peine à s’illuminer et dont Cristiano, sûrement, ne sera pas enthousiaste. Certains champions ont soif de victoires, et si nous parlons de Ronaldo, nous savons combien il veut soulever la Big Ears Cup une fois de plus.

Un autre échec européen supplémentaire de la Juventus soulèverait sûrement des questions dans l’esprit de Cristiano: qui sait si parmi ceux-ci il y aura de la place pour un possible retour sensationnel au Real. On verra.