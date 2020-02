Cristiano Ronaldo tombe de la liste de la Juventus

Le Portugais Cristiano Ronaldo, qui a marqué 18 buts lors des 14 derniers matches de la Juventus, Il est resté sur la liste de son équipe pour le duel de championnat de dimanche contre le modeste Brescia au stade Allianz.

16/02/2020 à 00:10

CET

EFE

Cristiano a décidé, selon l’entraîneur Maurizio Sarri, d’avoir un match de repos, après le match exigeant jeudi dernier à égalité 1-1 contre Milan lors du match aller des demi-finales de la Coupe d’Italie, dans lequel le Portugais a marqué le penalty du tirage au sort final en 90.

CR7 a dix matchs consécutifs à regarder la porte en Serie A etS’il marque au moins un but lors du prochain match, il égalera le record de 11 jours qui appartient à l’Argentin Gabriel Omar Batistuta et Fabio Quagliarella. Avec cette pause, l’attaquant portugais peut faire face avec plus de garanties ce défi qui a été marqué avec la Juventus.

En manquant le rendez-vous de ce dimanche face à Brescia, Cristiano cherchera le record le week-end prochain lors de la visite du Spal de Ferrara.

Sa Juventus est co-leader de Serie A à égalité avec l’Inter Milan et ajoute un seul point d’avance sur la Lazio, actuellement troisième.