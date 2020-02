Critchley rayonnant alors qu’il révèle le message de Klopp aux jeunes de Liverpool

Date de publication: Mardi 4 février 2020 11h07

Le patron de Liverpool des moins de 23 ans, Neil Critchley, a déclaré que la plus jeune équipe du club avait été “remarquable” lors de sa victoire au quatrième tour de la FA Cup contre Shrewsbury Town.

L’équipe de Liverpool était en moyenne de 19 ans et 102 jours à Anfield mardi soir alors qu’ils ont vaincu leurs adversaires de League One grâce à un but en deuxième mi-temps de Ro-Shaun Williams.

Les Reds ont dominé la majeure partie du match, mais le meilleur moment de Shrewsbury est venu lorsque leur but d’ouverture a été exclu pour hors-jeu par VAR, avec Liverpool devrait affronter Chelsea au cinquième tour le mois prochain.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse après le match, Critchley a révélé sa joie de la performance des joueurs et a révélé un message de l’entraîneur-chef Jurgen Klopp, qui – avec ses joueurs seniors – était absent et honorait les vacances d’hiver de Premier League.

Critchley a déclaré: «Dès le premier coup de sifflet, la maturité dont les garçons ont fait preuve pour jouer à ce jeu était remarquable. Ils m’ont calmé en marge. Nous sommes les gagnants mérités de la soirée.

“Le patron a été en contact cet après-midi avec des mots d’encouragement et il a envoyé un message après pour dire qu’il bourdonnait.

«Jurgen est le manager de l’équipe de ce club de football. Le patron est le patron. Les joueurs ont rendu le club fier ce soir. Le soutien que nous avons eu était incroyable. Une maison pleine, c’est ridicule et ils sont restés jusqu’à la fin. »

Le choc de mardi était la deuxième fois que Liverpool a aligné une jeune équipe sans aucun talent senior, après la défaite de la Coupe Carabao contre Aston Villa plus tôt dans la saison.

Critchley a ajouté: «Nous avons joué comme une équipe de Liverpool et je suis tellement fier d’eux. Ils ont fait un pas en avant. J’étais vraiment content de la façon dont nous avons résisté à la physique du jeu.

«Nous avons remarquablement bien fait les choses. C’était bien mieux que le match Aston Villa.

«Nous ne voulons pas que ce soit un moment déterminant de cette carrière. Nous voulons que ce soit un goût pour aiguiser leurs appétits.

«Ils en veulent plus. Cela leur donne la confiance et la confiance dans le travail qu’ils accomplissent quotidiennement que les gens ne voient qu’une nuit comme celle-ci. »

Liverpool est de retour en action le 15 février alors qu’il affronte Norwich City en Premier League, cherchant à se rapprocher du premier titre de club du club en 30 ans.

Les Reds ont besoin de six victoires lors de leurs 13 derniers matchs pour assurer le titre après la défaite de Manchester City à Tottenham le week-end dernier.

