Critique acide de James Rodríguez d’Espagne: & # 039; saison fantôme & # 039;

Colombiens à l’étranger



Critique acide de James Rodríguez d’Espagne: «saison des fantômes»





Miguel Machado





27 mars 2020 18 h 18

Le média espagnol «Mundo Deportivo» a analysé les faibles effectifs du Colombien.

James Rodríguez avait une saison à oublier au Real Madrid. Le Colombien n’a pas été pris en compte, encore une fois, par Zinedine Zidane par décision technique et par diverses blessures qu’il a subies.

En Espagne, ils le savent et ils le critiquent également, car c’est ainsi que le «Mundo Deportivo», qui a catalogué le retour du milieu de terrain de l’équipe colombienne comme une «saison fantôme».

“Le retour de James est devenu presque un cauchemar en une saison pour oublier le milieu de terrain colombien (…) Quand il allait mieux, à la mi-novembre, une entorse au genou l’a ramené à la case de départ. Depuis lors, son La participation a été résiduelle, avec de nombreux matchs dans les tribunes ou sans minutes “, écrit le média.

D’autre part, il a également tenu compte du fait qu’il est l’un des footballeurs ayant le moins de minutes dans l’équipe et que seuls les footballeurs qui n’ont pas son importance sur le marché «le dépensent».

“Ainsi, James a été le quatrième footballeur avec moins d’importance dans l’équipe. Seuls Mariano (66), Brahim (170) et Nacho (640) ont joué moins que le Colombien cette saison, où il n’a compté qu’un but et deux. passes décisives “, a pris fin.