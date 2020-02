Critique de Gattuso sur Mertens: “Lier le jeu d’une manière unique. Renouvellement? L’argent n’est pas à moi”

Dans l’après-match de Cagliari-Napoli, l’entraîneur Gennaro Gattuso s’est longuement attardé sur Dries Mertens, un footballeur qui a décidé du match avec un but marqué en seconde période. “Je ne suis pas surpris par les buts qu’il se fait, je suis surpris par sa capacité à égaler le match à chaque fois qu’il recule. C’est un joueur incroyable de ce point de vue, c’est un joueur complet, dommage qu’il ait 33 ans”.

Sur le contrat Mertens expirant en juin, voici la pensée de Gattuso: “Je suis entraîneur, je ne suis pas le propriétaire du club, le club sait ce que je pense de chaque joueur, mais je suis un employé et l’argent pour tout le renouvellement n’est pas le mien. Aujourd’hui, le football est une entreprise et je pense qu’en ce moment, nous devons parler des qualités et de l’aide qu’un joueur comme Dries nous apporte. Ensuite, les autres choses dépendront du club “. Ci-dessous la vidéo.