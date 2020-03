Croce: “Juventus, je vois la main de Sarri. Pour jouer comme Napoli, il faudra du temps”

L’ancien milieu de terrain d’Empoli Daniele Croce il a parlé aux cahiers Tuttosport de Maurizio Sarri: “Je vois la main de Sarri. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir la Juventus jouer comme Napoli, car cela prendra du temps et peut-être quelques changements. Maintenant, il travaille pour obtenir le jeu qu’il veut, mais aussi les résultats, qui sont la première chose qui compte. Mais la recherche de possession de balle, le phrasé comme moyen d’accéder à la zone offensive, où elle laisse une grande liberté aux talents, l’importance du sommet bas au milieu de terrain … ce sont toutes des caractéristiques typique de Sarri. Comme il l’a dit dans plusieurs interviews, il essaie d’accélérer tout et c’est un aspect qui favoriserait le soi-disant “beau jeu” dans le style de Naples, tous les passages rapides en une, deux touches. Un peu comme l’objectif de Higuain tous “L’Inter au match aller. Je pense qu’il y travaille dur. Même en phase défensive, il y a une volonté de se tenir debout et de regarder le ballon à la place de l’homme”.