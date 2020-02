Crotone, les nouveaux arrivants Armenteros et Gerbo: “Champ difficile de la Juve Stabia”

Présenté aujourd’hui avec l’autre hit rouge et bleu du marché d’hiver, l’aile Marko Jankovic arrivé de SPAL, les nouveaux greffons de crotone, le milieu de terrain Alberto Gerbo arrivé deAscoli et l’attaquant Samuel Armenteros viennent de Benevento, ils ont également parlé du prochain match sur le terrain Juve Stabia.

Les requins calabrais proviennent d’un succès interne Cremonese pour 1-0, match dans lequel les mêmes Armenteros et Gerbo ont pris le terrain dès la première minute en 3-5-2 de Giovanni Stroppa. Ce sont leurs mots face au défi des «esprits»: «Nous savons que c’est un domaine toujours particulier». Dit Gerbo. “Chez eux, il est difficile pour tout le monde d’affronter la Juve Stabia, une équipe redoutable surtout dans les murs de l’amitié et d’une grande personnalité. Cela prendra du caractère et nous devrons être durs pour ramener les trois points à la maison “. L’ancienne pointe de Bénévent continue.