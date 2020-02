Crotone-Pescara 4-1: le tableau de bord | Autres ligues Italie

Crotone-Pescara 4-1 (première mi-temps 3-0)

Buteurs: 9 ‘Simy (C), 33’ Messias (C), 35 ‘Armenteros (C), 52’ Benali (C), 75 ‘Galano (P)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Brown, Cuomo; Molina, Messias (62 ‘Croisade), Barberis, Benali, Gerbo (74’ Mazzotta); Simy, Armenteros (64 ‘Jankovic). Att. Stroppa.

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Del Grosso (46 ’Borrelli); Zappa, Melegoni, Palmiero, Memushaj (76 ‘Busellato), Crecco; Galano, Bocic (62 ’Clemenza). Att. Legrottaglie.

Arbitre: Sala Consilina robilotta

Ammonites: 18 ‘Golemic (C), 23’ Brown (C), 46 ‘Borrelli (P), 50’ Palmiero (P), 90 ‘+ 2’ Jaankovic (C)

Expulsé: 26 ’Bojinov (hors du banc) (P)