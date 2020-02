Crotone, Simy: “Mes records ne comptent pas. Nous n’avons qu’un seul objectif en tête”

Dans Crotone, se battre pour les toutes premières positions au classement de Serie B, la star de simy. L’attaquant nigérian a fait quelques déclarations à Tuttosport: “Nous ne pensons pas aux autres équipes mais seulement à nous. Maintenant nous avons le prochain match en tête et nous voulons essayer de le gagner, puis les comptes sont finis. Les records pour le moment ne m’intéressent pas , Je n’y pense pas, je suis concentré sur les objectifs de l’équipe. Je veux essayer de gagner autant de matchs que possible pour réaliser ce que nous nous sommes fixés, le reste je m’en fous maintenant. Nous n’avons rien manqué avant, la Serie B est difficile, une équipe ne peut pas penser qu’elle a toujours la même continuité et la même constance pour toujours jouer de la même manière. Le football que nous proposons semble simple, mais il est très cher, il n’est pas toujours facile de suivre le rythme. Contre Pescara, nous avons un peu baissé dans la seconde moitié en intensité et en force physique, mais nous avons mieux géré ce jeu que les autres, ce fut une excellente performance d’équipe. Nous avons commencé très fort en mettant en œuvre ce que nous avons préparé au cours de la semaine, nous savions que c’était un match à gagner, nous avons bien commencé et ensuite nous avons été bons à gérer. Nous devons continuer comme ça et nous évaluerons en cours de route. Nous savions que c’était un match à gagner, nous avons bien commencé et nous avons été bons à gérer. “