“Croyez-le, oui, mais terre à terre. Les nombreux buts en finale?”

Carmine Parlato, entraîneur du Savoia, s’est entretenu avec les microphones du club de Torre Annunziata, lors de l’émission “Un fauteuil pour deux”.

Ce sont ses déclarations, à partir de la dernière victoire avec le St. Thomas: «Reprendre après une pause n’est jamais facile, alors nous nous accrochons à la victoire sur San Tommaso. Ce sont trois points qui sont venus avec un couteau entre les dents, et ne tenons pas pour acquis que contre les équipes visant le salut, vous devez nécessairement dominer et gagner ».

Compte tenu de la Castrovillari: “Plus vous gagnez, plus tout le monde espère votre faux pas, mais vous devez garder votre concentration élevée car la période approche à grands pas. Ce sera un match difficile contre les Rossoneri, sur un terrain difficile, mais nous ferons tout notre possible pour réussir ».

Sur le potentiel de votre équipe: «Quand ai-je compris que c’était un groupe potentiellement gagnant? Il serait facile de dire après la victoire à Palerme, mais déjà depuis le début de cette aventure, il y avait d’excellents signes de la part des garçons. Je pense que nous n’avons eu qu’un petit déficit, ou la phase de construction, car il y a toujours eu une continuité en termes d’opportunités, mais aujourd’hui, nous nous sommes beaucoup améliorés dans le domaine de la notation. Nous sommes plus conscients de notre force. ”

Et il ajoute: «Croyez-le, oui, mais gardez toujours les pieds sur terre. De nombreuses victoires dans la région de Cesarini? La recherche du but doit commencer dès la première minute, mais elle ne doit pas être frénétique. Les espaces doivent être recherchés au bon moment, et parfois ce moment arrive dans la dernière partie de la course “.