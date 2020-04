CrScratched pour le pari des jeunes dans l’eLiga MX

FLASH: L’eLiga MX commence et Rayados a déjà choisi ses représentants.

Monterrey a opté pour la jeunesse de son équipe, avec César Montes, Luis Cárdenas et Eric Cantú choisis pour défendre le joueur du Gang lors de ce tournoi alternatif. Ceux choisis dans la communauté de Monterrey ont respectivement 23, 26 et 21 ans, Cantú étant l’un des plus jeunes du campus.