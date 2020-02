Cruyff dit que l’un de ses souhaits est de vivre la Copa América

Vivre la “passion” du football et la “folie” suggérée par la Copa América c’est l’un des sujets en suspens qui avait remarqué le nouvel entraîneur de l’Équateur, Jordi Cruyff.

“Je suis très attiré par l’idée de vivre une Copa América avec toute l’excitation et tout ce qui est respiré dans le football dans cette partie du monde, qui est spéciale, qui c’est très extrême“, a déclaré le nouvel entraîneur absolu de l’Equateur à Efe.

Dans sa première interview après sa prise de fonction lundi dernier lors d’un gala auquel a participé le président de la nation andine, Lenín Moreno, Cruyff a déclaré que le championnat était “un point d’attraction que je devais vivre”.

“Dans ma carrière, j’ai eu la chance de jouer quatre ans dans le Premier League de l’Angleterre, qui est également l’un de ces rêves que les joueurs de football ont “, a déclaré l’entraîneur hispano-néerlandais.” En tant qu’entraîneur, on rêve également d’être dans une Coupe du Monde, mais la Copa América a un thème différent parce que la passion il y a dans cette partie du monde pour le football. C’est fou et je veux le vivre! “

Un souhait qui se réalisera à partir du 12 juin lorsque l’Équateur affrontera une phase de groupes au cours de laquelle il sera jumelé avec les équipes du Brésil, de la Colombie, du Pérou, du Venezuela et du Qatar.

La Coupe et les éliminatoires de la Coupe du monde sont les tests décisifs du nouvel entraîneur de l’Équateur, qui arrive dans le pays après deux ans de déceptions par les fans et la Fédération.

Pour Cruyff, qui a développé sa carrière en tant que joueur dans plusieurs pays européens, et en tant qu’entraîneur d’équipe en Israël et en Chine, l’Amérique est une nouvelle expérience professionnelle, tout comme la reprise d’une équipe nationale. “C’est un beau défi”Il a dit à Efe.

Il a expliqué que la formation “au niveau de la sélection, change un peu pour la question de la gestion”, mais parlera “avec des amis pour mieux comprendre” le défi et gagner du temps dans le processus d’adaptation.

À 45 ans, l’entraîneur a déclaré qu’il avait déjà observé certains joueurs qui l’avaient surpris par ses capacités, bien qu’il refuse de donner des noms à ce stade car il vient d’arriver et le travail est toujours en avance.

Vos quatre premiers jours Équateur, un pays qui a abandonné pour le moment pour revenir en février, ils ont servi à un niveau professionnel pour connaître “la structure”, “les jeunes qui se faufilent”, “la ville sportive”, les “espaces professionnels” pour s’entraîner et jouer au football ” .

Cruyff ne cache pas sa satisfaction de l’accueil “chaleureux” qu’il a ressenti au “niveau humain”. “Ce fut un accueil formidable”, a-t-il déclaré.. “Je suis heureux de faire partie de ce groupe pour développer le football local, avec l’aide de ceux qui ont déjà fait un travail antérieur qui ne doit pas être ignoré”, a-t-il ajouté.

Concernant les supporters locaux, il souligne qu’en Equateur “on ressent le désir et presque le besoin d’être fiers de leur sélection”, ce qui “augmente la pression car les footballeurs veulent des résultats immédiats”. “Bien que cet enthousiasme aussi vous motive à travailler plus dur et à répondre aux attentes et l’illusion qui est respirée “, at-il dit.