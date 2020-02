Cruz Azul a battu Morelia 4-2 à Morelos à la date 8 de la Clausura 2020 Liga MX

Croix Bleue dépassé 4-2 a Monarques Morelia par date 8 de Clôture 2020 Liga MX. Rodriguez a ouvert le compte avec un grand jeu individuel à sept minutes et a atteint son deuxième objectif de pénalité à 50.

Elías Hernández a également marqué pour les célestes, avec un tir au cœur de la zone à 43, et Orbelín Pineda a fermé le compte dans le temps additionnel.

L’ailier chilien Martín Rodríguez escompté par les locaux lors d’un raid dans la zone à 72. Morelia a mis plus de pression avec une pénalité d’Aldo Rocha à 84.

Cruz Azul a lié sa sixième journée sans défaite pour attaquer la tête avec 16 points, comme l’Amérique mais avec une meilleure différence de buts. Les Eagles attendent leur duel de la huitième journée contre Necaxa samedi.

Morelia stagne avec huit points en 14e position.

Rodriguez a prolongé son grand moment dans le championnat, dans lequel il a marqué à six reprises, et est le meilleur buteur avec sept buts.

Le premier but de la charrúa est venu après avoir contrôlé un centre avec la jambe droite et défini magistralement avec la main gauche. Il a signé son premier doublé du tournoi après avoir reçu une faute dans la zone, dont l’arbitre Alejandro Funck a déclaré avoir été sanctionné après avoir revu la répétition après l’intervention de l’arbitrage vidéo (VAR).

Morelia a terminé avec 10 éléments après l’expulsion du défenseur chilien Sebastián Vegas à 89.

Cruz Azul vs. Morelia: composition confirmée

Morelia: Malagon; Martínez, Vegas, Jara, Vargas; Osuna, Rocha, Millar; Rodriguez, Sansores, Mendoza

Croix Bleue: Couronne; Escobar, Dominguez, Romo, Aldrete; Yotún, Baca; Hernández, Pineda, Alvarado; Jonathan Rodriguez

Cruz Azul vs. Morelia: MINUTE À MINUTE

Cruz Azul vs. Morelia: horaires dans le monde pour la fermeture de la Liga MX

Cruz Azul se rendra à Morelia, ce vendredi 28 février 2020, puis nous vous montrerons les horaires dans lesquels le match commencera dans votre pays.

Mexique – 21 h 00

Pérou – 22h00

Équateur – 22 h 00

Colombie – 22h00

Bolivie – 23h00

Venezuela – 23h00

Argentine – 00h00 (samedi 29 février)

Chili – 00h00 (samedi 29 février)

Paraguay – 00h00 (samedi 29 février)

Uruguay – 00h00 (samedi 29 février)

Brésil – 00h00 (samedi 29 février)

Espagne – 4h00 (Samedi 29 février)

Avec un moral élevé

Croix Bleue (4e avec 13 points) cumule cinq victoires consécutives dans ses cinq dernières présentations. Pachuca, Chivas et Tigres ont été ses victimes en championnat, tandis que la “Machine” a également remporté le Jamaican Portmore United lors du voyage aller-retour des huitièmes de finale et a inscrit son nom en quarts de finale des Concachampions 2020.

«Vous devez vous battre pour tout ce que vous jouez, mais avec les pieds sur terre, pas parce que vous avez des matchs sans perdre, vous devez voler, le football a cette caractéristique: quand vous allez bien tout le monde vous loue, mais si vous le faites mal, ils changent rapidement les opinions », a averti Croix BleueJonathan Borja.

Cruz Azul vs. Morelia: canaux pour la fermeture de la Liga MX

Le choc Cruz Azul vs. Morelia, qui se déroulera au stade olympique de Morelos, sera diffusé sur différentes chaînes du monde. Ci-dessous, nous vous montrons quel signal il émettra dans votre pays

Mexique – Azteca 7, Azteca Sports

États-Unis – TUDN, TUDN USA

Borja veut sa première en Liga MX

L’Équatorien Jonathan Borja, attaquant mexicain de la Croix Bleue, a déclaré que l’intensité de la ligue au Mexique était plus grande qu’en Amérique du Sud.

“L’intensité du football mexicain est très compétitive, plus que dans les pays d’Amérique du Sud, et je pense que c’est encore plus difficile à Liguilla”, a avoué le tireur équatorien lors d’une conférence de presse.

Jonathan Borja est un attaquant de 25 ans, il est venu Cruz Azul cEn renfort du tournoi Clausura de la Ligue sportive de Quito dans son pays.

Borja n’a pas joué de matchs de Ligue avec la «Machine», ses débuts au Mexique ont eu lieu en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf, dans laquelle Croix Bleue a atteint les quarts cette semaine en s’imposant au stade Azteca du Jamaican Portmore, dans un match où Borja a marqué un but.

Le chef se coucha

Monarques Morelia recevra Croix Bleue, motivé par la victoire qu’il a remportée à domicile face à Pumas UNAM. Le résultat a coûté la pointe «Felinos». De son côté, l’équipe du Michoacan est passée à la case 12, avec 8 unités.

«L’objectif est d’essayer d’améliorer ce que nous avons fait, notamment en tant que lieu où les résultats ne nous ont pas accompagnés. Cruz Azul est une équipe qui a bien joué, qui a eu de bons résultats, mais si nous sommes à un niveau élevé, nous n’aurions aucun problème à gagner », a déclaré le joueur de yo´tun Rodrigo Millar.

