Crystal Palace a riposté pour nier Man City après le double d’Aguero

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 16h55

Un but tardif de Fernandinho a privé Manchester City d’une victoire sur Crystal Palace après un match nul 2-2 à l’Etihad.

Fernandinho a marqué un but à la dernière minute alors que Manchester City a été tenu à un match nul spectaculaire de 2-2 par Crystal Palace au stade Etihad.

Deux buts en retard de Sergio Aguero semblaient avoir réglé un match de Premier League qui a éclaté dans les phases finales après que Cenk Tosun avait dirigé Palace vers le premier semestre.

Mais Palace, qui avait résolument défendu pendant la majeure partie du match, a refusé de renoncer et le retard de Wilfried Zaha dans la surface a payé lorsque son centre a été dévié et retourné à Fernandinho.

Découvrez comment toute l’action s’est déroulée à The Etihad via le TEAMtalk Live Center.

Ce fut un match contrôlé par City dans de gros sorts, frappant la barre par Kevin De Bruyne tôt et ayant plus tard une pénalité accordée mais annulée par VAR.

Encore une fois, ils ont été rattrapés par un coup franc alors que l’attaquant d’Everton en prêt Tosun a marqué son premier départ au Palais avec un but.

Aguero, dépassant son record de buts dans la ville au-delà de 250, semblait avoir renversé la vapeur avec son double en retard, mais Palace, qui a remporté le match correspondant la saison dernière, les a de nouveau frustrés.

Les étapes frénétiques de fermeture mises à part, City était contrôlée et dominante en possession. Ils n’ont pas assiégé le but du Palais mais ils ont patiemment creusé un certain nombre de chances.

Une pause rapide mena à une ouverture pour Aguero mais son tir fut bloqué. De Bruyne a ensuite frappé les boiseries avec un coup franc brillant et la tentative de suivi d’Aguero a été sauvée par Vicente Guaita.

David Silva a également eu un effort bloqué par un toboggan de Gary Cahill au bon moment et Bernardo Silva a vu une frappe puissante renversée par Guaita.

Palace semblait plus déterminé à prendre le temps du jeu qu’à attaquer, Guaita étant visiblement lent à prendre des goalkicks.

Zaha a fait une percée dans la surface de la City, mais ses appels pour une pénalité après un défi de John Stones ont été rejetés par l’arbitre Graham Scott et le VAR.

Cela a été une surprise lorsque Palace a pris les devants, contre la fin du jeu, six minutes avant la mi-temps, mais City, pas pour la première fois cette saison, a été exposé sur coup de pied arrêté.

Cahill et Tosun détournèrent le corner de James McArthur avec un en-tête ferme à travers la surface, puis détournèrent Ederson avec une tête solide.

Les choses auraient pu empirer pour City presque immédiatement après que Tosun a attrapé Ederson en dehors de sa zone, mais le Turc a déclenché Fernandinho dans la confusion.

Sterling s’est recroquevillé au début de la seconde période, mais Tosun a de nouveau failli rattraper City quand il a contrôlé sur le bord de la surface et a forcé Ederson à effectuer un bon arrêt.

Pep Guardiola a envoyé Gabriel Jesus dans le but de trouver une percée pour City et l’attaquant brésilien s’est vu offrir une chance presque tout de suite mais a explosé.

City pensait qu’on leur avait remis une bouée de sauvetage à 19 minutes du temps où Scott leur avait accordé une pénalité pour le handball de Jairo Riedewald. Cependant, cela a été rapidement éteint, car VAR a jugé que la manipulation était accidentelle après que le centre de Joao Cancelo eut initialement frappé sa jambe. La ville n’était pas contente mais la décision était compréhensible.

Aguero a finalement percé quand il s’est glissé au deuxième poteau à la 82e minute pour tourner un centre de Jésus pour son 250e but dans la ville. Il a ensuite déclenché des célébrations jubilatoires lorsqu’il a guidé dans la tête d’un centre de Benajmin Mendy quelques instants plus tard.

Cependant, ce n’était pas le dernier mot, car Zaha a avancé et forcé l’égalisation improbable.