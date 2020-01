Crystal Palace et Brighton veulent conclure un accord de dernière minute de 6 millions de livres sterling pour le contrat du rebelle du club londonien – HITC

Crystal Palace et Brighton et Hove Albion sont crédités d’un intérêt pour l’arrière droit de Chelsea.

L’arrière droit de Chelsea, Tariq Lamptey, est une cible tardive pour Crystal Palace et Brighton et Hove Albion, selon Le soleil.

Le journal a affirmé plus tôt cette semaine que Lille avait déjà entamé des discussions sur un déménagement d’été pour Lamptey, dans lequel le Paris Saint-Germain et le Wolverhampton Wanderers ont également été crédités d’un intérêt.

Mais même si l’adolescent peut être signé pour une indemnisation à un prix réduit à la fin de son contrat dans cinq mois, Palace et Brighton sont censés “vouloir conclure un accord de dernière minute de 6 millions de livres sterling”.

Lamptey a fait ses débuts à Chelsea plus tôt cette saison et a joué deux fois de plus depuis.

Mais alors que les Bleus ont proposé un nouvel accord à l’international anglais des moins de 20 ans, il est réticent à s’engager, craignant que ses chances ne soient bloquées par Reece James et Cesar Azpilicueta, selon Le soleil.

Et cela pourrait convaincre ses employeurs actuels d’encaisser – à condition qu’une offre appropriée arrive de la part de Crystal Palace ou de Brighton.

Il est supposé que Lamptey préférerait rester en Angleterre et les déménagements à Palace ou Brighton à proximité pourraient être idéaux.

Le journal ajoute que le couple reviendrait pour lui dans le mercato d’été si leurs tentatives de janvier échouaient.

Crystal Palace pourrait être sur le point de se renforcer dans la position de Lamptey, grâce à la capture de Nathan Ferguson de West Bromwich Albion.

Bien qu’il soit possible que la capacité de Ferguson à jouer à travers les quatre arrières puisse le voir arriver en remplacement de Patrick van Aanholt.

Van Aanholt était cette semaine lié à un retour au PSV Eindhoven.

Pendant ce temps, l’arrière droit de Brighton, Ezequiel Schelotto, aurait l’intérêt d’Aston Villa.