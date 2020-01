Crystal Palace lorgne sur le côté gauche après Brighton: l’offre est rejetée – HITC

Les rivaux de Premier League Crystal Palace et Brighton et Hove Albion auraient voulu l’as de Reims en Ligue 1 Hassane Kamara.

Les rivaux amers Crystal Palace et Brighton et Hove Albion se battent pour obtenir la signature du milieu de terrain de Reims Hassane Kamara, selon FootMercato.

Ailier gauche tourné à l’arrière gauche, le Français polyvalent a été une révélation sur un côté de Reims non averti, assis à la dixième place au milieu de la saison de Ligue 1.

Le fait que Brighton ait joué la majeure partie de la campagne avec l’homme de montagne Dan Burn remplissant les flancs suggère qu’un nouveau arrière gauche serait le bienvenu à l’Amex, même si l’ancien bouchon de Fulham a fait du bon travail dans des circonstances de test sous Graham Potier.

Crystal Palace, quant à lui, pourrait certainement faire en sorte d’obtenir une option de sauvegarde pour Patrick Van Aanholt. Le compatriote néerlandais Jairo Riedewald, après tout, n’offre tout simplement pas la même intention d’attaque sur l’aile.

Et avec Kamara réticent à prolonger un contrat qui expire dans 18 mois, l’arrière latéral apparemment sans espoir apparaît comme un homme recherché dans le sud de Londres et la côte sud.

Brighton a vu une offre initiale rejetée par Reims, ajoute le rapport, et la balle est maintenant dans le camp de Crystal Palace.

Debout à 5 pieds 5 pouces, Kamara pourrait être un peu vulnérable aux croix au poteau arrière, mais ce qu’il manque de hauteur, il le compense en énergie. Réputé pour ses talents de dribble et technique, Kamara affiche également en moyenne plus de trois plaqués et interceptions par match en Ligue 1.