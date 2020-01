Crystal Palace prêt à soumissionner pour le contrat-rebelle que Manchester City veut – HITC

Le milieu de terrain de Dundee United, Scott Banks, serait la cible des géants de la Premier League, Manchester City et Arsenal, mais méfiez-vous des Eagles de Roy Hodgson.

Selon le Sun (7 janvier, page 50), Crystal Palace devrait faire une offre pour Scott Banks alors qu’ils tentent de battre Manchester City et Arsenal au milieu de terrain de Dundee United.

Les Tangerines auraient pu penser qu’ils avaient trouvé le favori des futurs fans quand un petit diplômé de l’académie a explosé sur la scène au début de la saison.

Mais, après seulement quelques apparitions en première équipe, il semble que l’avenir immédiat de Banks se trouve loin de Tannadice. Le contrat du jeune doit expirer à la fin de la saison et il semble qu’il n’a aucun intérêt à poursuivre son développement avec les leaders écossais de deuxième niveau.

«Nous lui avons offert un très bon contrat mais ils (Banks et son agent) ont décidé que ce n’était pas pour lui. Donc, l’indication que nous avons eue est qu’ils vont résilier le contrat, ce qui est décevant », a déclaré le manager Robbie Neilson au Courrier, qui pense que Banks serait devenu le deuxième joueur le mieux payé de Dundee United s’il avait mis le stylo sur papier.

«Ce sera à lui et à son agent où il ira. C’est juste décevant car il est ici depuis son plus jeune âge et le club a consacré beaucoup de temps et d’efforts à le développer.

“Tout ce que je peux dire, c’est qu’il a eu l’occasion ici de jouer au football en équipe première et nous verrons s’il l’obtient ailleurs.”

Deux mois après les critiques publiques de Neilson à l’encontre d’un jeune joueur qui a du potentiel par le seau, Londres semble appeler.

Les géants de la Premier League, Manchester City et Arsenal, sont intéressés, mais Crystal Palace tentera de sauter au premier rang avec une offre entrante. Pour ajouter aux frustrations de Dundee United, Banks devrait coûter aussi peu que 200 000 £ avec son contrat qui expirera en juillet.

Palace pourrait ne pas être au niveau d’une ville ou d’un arsenal mais, si le milieu de terrain veut jouer au football en équipe première en Angleterre, un déménagement à Selhurst Park pourrait s’avérer un tremplin astucieux. Les chances sont que Banks se retrouverait coincé dans les réserves de l’Etihad ou des Emirats.