WEST BROMWICH, ANGLETERRE – 08 DÉCEMBRE: Nathan Ferguson de West Bromwich Albion lors du match de championnat Sky Bet entre West Bromwich Albion et Swansea City au Hawthorns le 8 décembre 2019 à West Bromwich, en Angleterre. (Photo par Adam Fradgley – AMA / WBA FC via .)

Le Crystal Palace serait sur le point de conclure un accord avec le défenseur de West Brom, Nathan Ferguson.

RAPPORT: Crystal Palace s’apprête à signer Nathan Ferguson de West Brom

Le défenseur de Baggies s’apprête à bouger comme Eagles Swoop

Le talentueux défenseur était sur le point de passer à Selhurst Park en janvier, mais un accord a échoué après un examen médical.

Toute possibilité d’interrupteur s’est effondrée plus tôt cette année, le médecin ayant découvert que le défenseur avait un problème au genou.

Mais, selon le Standard (via Football.London), le défenseur devrait terminer son ascension cet été.

Le joueur de 19 ans a été un élément assez constant au sein de l’alignement des Baggies cette saison; faisant 21 apparitions dans le championnat ce terme.

Cependant, avec son contrat expirant plus tard cette année, le déménagement devrait coûter très peu à Palace.

Transfert de bouleversement pour le palais?

Cet été pourrait être l’un des nombreux transferts alors que Ferguson se rapproche et que Christian Benteke reçoit de vives critiques.

Le Belge n’a marqué que cinq buts depuis le début de la saison 2017-18.

Une sécheresse de 10 mois a pris fin contre Everton en février, mais l’ancien attaquant du Palais, Ian Wright, a souligné deux raisons pour lesquelles il avait du mal.

S’exprimant sur le podcast de la BBC Match of the Day Top 10: Premier League buteurs, via Football. Londres, Wright a déclaré: «Un exemple typique est Christian Benteke.

«Vous regardez quelqu’un qui marquait des buts au rythme où il était et qui est allé pour les mouvements qu’il a faits, puis ça s’est arrêté.

“Et ça s’est arrêté au point où je le regarde maintenant et je ne pense pas qu’il va marquer quand il aura une chance.”

«Et cela, pour moi, c’est un état à moi. J’ai toujours senti que si je marquais à l’entraînement, j’étais toujours confiant avant un match, peu importe le nombre de matchs depuis que j’ai marqué. »

Photo principale

Intégrer à partir de .