Cuadrado endormi, le trident de la Juve ne convainc pas: les votes de TMW

Szczesny 5.5 – Surpris par le tir de Insigne de l’extérieur qui mène à l’avantage de Naples avec Zielinski. Son rejet n’est certainement pas parfait. Sur le deuxième but, il ne peut rien faire, principalement à cause de la déviation de De Ligt.

Cuadrado 5 – Coupable arrêté lorsque Zielinski anticipe après le rejet de Szczsny à l’occasion du but 1-0. Essayez de pirater, mais sans succès, dans la phase offensive.

De Ligt 6 – Match soigné du Néerlandais qui confirme sa progression même dans une soirée compliquée comme celle de San Paolo. Il ne devient pas négatif à l’occasion du but de l’avantage de Napoli alors que sur la seconde sa déviation, bien qu’imperceptible, est décisive.

Bonucci 6 – Peu et rien de mal. Certainement pas sa meilleure performance en tant que capitaine de la Juventus mais son jeu est toujours suffisant.

Alex Sandro 5.5 – Il ne pousse presque jamais et prend très peu de part au jeu. Il n’a aucun blâme sur ses buts mais en tant qu’arrière de la Juventus, il doit certainement faire plus.

Bentancur 5.5 – Il commence son jeu depuis le milieu de terrain mais après que Pjanic ait quitté le terrain, il est le directeur. Moins brillant que d’habitude, certainement pas une soirée à cadrer à San Paolo, malgré la belle passe décisive de Ronaldo qui mène à 2-1.

Pjanic 6 – Tant qu’il reste sur le terrain, il touche de nombreuses balles. Le jeu passe souvent et volontiers de ses pieds mais après quelques minutes du début de la seconde mi-temps, il est contraint de quitter le jeu en raison d’une blessure. (A partir de 50 ‘Rabiot 5.5 – Il est difficile de trouver le rythme et même en avant on voit très peu).

Matuids 5.5 – Peu d’éclat pour le Français qui se bat au milieu du terrain sans jamais sortir. (À partir de 72 ‘Bernardeschi 6 – Entrez dans le moment le plus difficile du jeu et dans un rôle pas le sien. Difficile d’en demander plus).

Dybala 5 – Des trois du trident, c’est lui qui va chercher le ballon derrière chacun d’eux. Zéro tirs au but et zéro passes décisives pour ses coéquipiers, jusqu’à ce que Sarri le rappelle sur le banc. (À partir de 72 ‘Douglas Costa 6 – Essayez de désarticuler la défense de Naples mais ce n’est pas précis).

Higuain 5.5 – Il tente en début de reprise avec une diagonale bloquée cependant au sol par Meret. Pour le reste, il essaie de s’enfuir sans chance: Di Lorenzo et Manolas le mettent très bien en cage.

Ronaldo 6 – On constate pour la première fois dans l’action du but que Mariani l’annule au bout de quelques minutes dès le début de la seconde mi-temps. Invisible ensuite jusqu’à 90 ‘lorsqu’il marque pour la huitième journée consécutive dans ce championnat.