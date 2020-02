Cucurella, à l’ordre du jour de l’Atlético et de Séville

Marc Cucurella, ancien joueur de Barcelone, serait à l’ordre du jour de l’avenir du Atlético de Madrid et Séville, selon la rédaction sportive du COPE. Le nom du défenseur de Getafe a également été lié récemment à Leverkusen, Mönchengladbach, Tottenham et Arsenal.

La saison de Cucurella à Getafe sous les ordres de Bordalás est magnifique et est l’une des meilleures opérations sportives / économiques réalisées par le club de Madrid. Il a joué 32 matchs, a marqué un but et a distribué cinq passes décisives. Marc est le deuxième joueur le plus utilisé par José Bordalás seulement dépassé par le gardien David Soria.

Le club madrilène déboursera à partir du 1er juillet 6 millions d’euros pour 60% des droits patrimoniaux; Le Barça maintient 40% d’un transfert hypothétique. La clause de résiliation est d’environ 25 millions d’euros.

L’Atlético a réalisé un contrôle profond de Cucurella, dont le profil de joueur de football correspond parfaitement à ce que Simeone recherche pour son équipe; tandis que Monchi est également très attentif à ses performances puisqu’il apprécie son éventuel recrutement pour la prochaine campagne.

Le nom de Cucurella a également été lié ces derniers jours à Leverkusen, Mönchengladbach, Tottenham et Arsenal.