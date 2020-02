“Cuirassé de Pérouse. Di Mariano sur le terrain?”

Fabio Caserta, entraîneur du Juve Stabia, a pris la parole lors de la conférence de presse à la veille du match Pérouse de Xerxes Cosmi.

Ce sont ses mots, rapportés par les chaînes officielles du club: «Demain sera un match difficile contre l’un des cuirassés de B, qui a clairement l’intention d’atteindre le haut vol. Cosmi avec son 3-5-2 fait un coup de pied différent d’Oddo, mais souvent les modules sont relatifs et je pense que l’histoire de cet entraîneur parle pour lui, il est également revenu sur une place où il est aimé et a très bien fait donc il donnera toujours plus. Début pour Di Mariano? Nous verrons; il va bien, car il a toujours joué en excluant les derniers matchs de plus pour le choix d’entreprise de Venise. C’est définitivement un footballeur qui peut nous donner une grosse main. “

Et il ajoute: «La victoire de Pise à Crémone? Cela montre à quel point le point marqué à l’Arena Garibaldi était précieux, contre une équipe solide qui avec nous a perdu trois points dans la reprise et dans le défi précédent imposé l’égalité au domicile de Bénévent, pour ensuite rassembler deux réseaux de désavantage hier et gagner le match. Je répète le concept: regardons seulement derrière nous, car le seul objectif est le salut et le championnat est très difficile. “