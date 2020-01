Cultural Leonesa a frappé la balle dans la Copa del Rey et éliminé l’Atlético »Prensaf Fútbol

Jeudi 23 janvier 2020

Pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey, le ‘cultu’ a dépassé le ‘matelas’ 2-1 avec un but dans la deuxième prolongation. Le gardien de but Lucas Giffard était la grande figure des lieux, qui a évité à plus d’une occasion la chute de son porche.

Cultural Leonesa a donné le grand coup de cette ronde de 16e de finale de la Copa del Rey. Le casting appartenant à la deuxième division B d’Espagne a battu l’Atlético de Madrid 2-1 dans son stade et a éliminé l’équipe de Diego Simeone. Le match s’est terminé à égalité dans les 90 minutes et a été défini dans l’extension.

Dans les premières minutes du match, la supériorité de l’équipe «rojiblanco» a été constatée, ce qui s’est fait rapidement avec le contrôle du match. Vitolo et Joao Félix ont été les plus insistants dans la visite, le premier étant celui qui avait l’option la plus claire de la première mi-temps, mais il a fait une erreur incroyable.

Malgré le domaine “matelas”, Leonesa a résisté à l’assaut et a gardé son but vierge pendant plus de 60 minutes. Vitolo a perdu une main claire face au gardien Lucas Giffard après une belle passe décisive de Joao Felix, qui a montré ce qui allait suivre. Le joyau portugais a assisté à Ángel Correa et il a défini le premier poteau droit à 62 ′.

Le match étant sur le point de se terminer, le défenseur Julen Castañeda a profité d’un rebond après un corner et a mis l’égalité à 84 ′ avec une formidable volée. Le coup de sifflet final est arrivé et le temps supplémentaire a été joué, à la surprise de Simeone et l’attente du fan local.

L’excitation de Leonesa a finalement éclaté à la 108e minute du match, lorsque l’attaquant Sergio Benito a marqué le deuxième but de la maison et le but de la victoire. Dans les dernières minutes, comme au terme du règlement des 90 ′, Giffard enfile la cape du héros et sort une paire de balles impressionnantes.

Avec ce résultat, Cultural Leonesa s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey, un tirage qui aura lieu demain. Pour sa part, l’équipe dirigée par ‘Cholo’ Simeone devrait se concentrer sur la Ligue et la Ligue des champions, après cette élimination surprise.

