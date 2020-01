Cultural Leonesa vs Atlético de Madrid LIVE Hora, Canal, Où regarder la Copa del Rey 2019-2020

Bon match que nous aurons ce jeudi 23 janvier, en poursuivant le troisième tour de la Copa del Rey 2019-2020, quand il Culturel léonais chercher à donner la cloche qui leur permet de rester en vie, mais la réalité est qu’ils devront faire un duel parfait s’ils aspirent à surprendre le Athlète de Madrid qui vaut pour tout lors de sa visite à Royaume de León.

Hora et Canal Cultural Leonesa vs Atlético de Madrid

Siège: Estadio Reino de León, León, Espagne

Heure: 21h00 depuis l’Espagne. 14 h 00 du Mexique et d’Amérique centrale. 15 h 00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 17 h 00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: Quatre en Espagne. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. ESPN + aux États-Unis.

Cultural Leonesa vs Atlético de Madrid LIVE

L’image de Culturel léonais réalise une bonne saison dans la deuxième division B d’Espagne où ils sont en deuxième position en lutte pour la promotion. Dimanche dernier, j’ai dû recevoir le Real Union signant un amer match nul 0-0.

Le Cultu a obtenu son ticket pour ce troisième tour après avoir laissé Huesca au tour précédent le 11 janvier lorsque, à domicile, ils ont réussi à les plier 2-1 avec des buts de Sergio Benito et Andy Kawaya.

De son côté, le Athlète de Madrid Il a eu un tournoi irrégulier en Liga où ils sont en troisième position, mais loin de la lutte pour le titre. Samedi dernier, ils ont visité Eibar, battus 2-0.

Les Matelas Ils tenteront d’améliorer la mauvaise performance de la dernière édition où ils étaient en huitièmes de finale aux mains de Gérone.

Les deux Culturel léonais comme lui Athlète de Madrid Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de signer leur passe pour le tour suivant, il n’y a aucune marge d’erreur en se souvenant que le vainqueur avancera et que le perdant sera retiré. Los Colchoneros, de Hector Herrera, sont clairement les favoris. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Cultural Leonesa vs Atlético de Madrid.

