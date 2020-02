Curtis Jones: la nouvelle sensation du scouse

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 04 FÉVRIER: Curtis Jones de Liverpool célèbre à plein temps lors de la FA Cup Fourth Round Replay match entre Liverpool et Shrewsbury à Anfield le 4 février 2020 à Liverpool, en Angleterre. (Photo de Matthew Ashton – AMA / .)

Curtis Jones est devenu le plus jeune capitaine de Liverpool la semaine dernière, menant un jeune club des Reds contre Shrewsbury Town lors de la reprise du quatrième tour de la FA Cup.

Le manager des Reds U23, Neil Critchley, était en charge du match en l’absence de Jurgen Klopp, qui a regardé de chez lui, alors que les jeunes se sont faufilés jusqu’au cinquième tour grâce à un propre but calamiteux du défenseur de Shrewsbury Ro-Shaun Williams .

Curtis Jones a dirigé l’attaque des Reds, produisant une autre excellente démonstration pour exciter les fidèles des Reds. Il s’agissait de la huitième apparition de la saison de 19 ans, et le jeune Scouser n’a pas nui à ses chances de jouer davantage en équipe première.

La nouvelle sensation du scouse: Curtis Jones

L’une des nombreuses starlettes

Après des buts contre les rivaux du Merseyside Everton et Shrewsbury lors du match nul 2-2 il y a quinze jours, Jones a de nouveau montré ses compétences et ses capacités à Anfield, donnant à de nombreux fans de Liverpool l’espoir qu’il pourrait continuer et obtenir un succès similaire à celui de son compatriote Liverpudlian Trent Alexander-Arnold.

Les Reds comptent un certain nombre de jeunes starlettes dans leurs rangs, dont Harvey Elliott, Ki-Jana Hoever et Neco Williams. Jones, cependant, a présenté le plus grand nombre et a même fait ses débuts en Premier League, quittant le banc dans une victoire 3-0 sur Bournemouth en décembre.

Jurgen Klopp n’a pas tardé non plus à faire l’éloge des progrès du jeune, et a poussé Jones à faire sa marque dans la première équipe dans un avenir pas si lointain.

«Permettez-moi de parler de Curtis. Joueur incroyable, Scouser, très confiant, a hâte de jouer dans la première équipe. À juste titre. Il va très bien, je le connais depuis trois ans et demi.

“Il a fait de grands pas, il sera un joueur de Liverpool si rien d’étrange ne se passe à 100%.”

Garçon local

Ayant grandi à Toxteth, Jones a rejoint son club d’enfance à l’âge de neuf ans et a signé son premier contrat professionnel en février 2018. Il a fait ses débuts en équipe lors d’un match de troisième tour de la FA Cup contre Wolverhampton Wanderers.

Un an plus tard, Jones s’est maintenant imposé comme «l’avenir de Liverpool» et de nombreux supporters des Reds croient qu’il possède tous les outils pour poursuivre sa carrière sous la direction de Klopp.

Le temps ne dira que si Jones continue de réaliser son potentiel, mais une chose est sûre: les fans de Liverpool aimeraient avoir non pas un, mais deux gars locaux dans leur équipe, et il ne faudra peut-être pas longtemps avant de voir les deux Trent Alexander- Arnold et Curtis Jones s’alignent régulièrement ensemble devant le Kop.



