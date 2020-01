Curtis Jones se prépare pour une autre chance en FA Cup

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 05 JANVIER: Curtis Jones de Liverpool lors de la FA Cup troisième match entre Liverpool et Everton à Anfield le 5 janvier 2020 à Liverpool, en Angleterre. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Curtis Jones sera peut-être prêt pour un autre moment de la FA Cup alors que Liverpool se rendra à League One Shrewsbury Town. Le manager Jurgen Klopp alignera un 11 bien changé dans ce match.

Liverpool cherche à éviter la peau de banane à Shrewsbury Town

Curtis Jones et d’autres jeunes devraient jouer

Il n’y a pas beaucoup de certitudes dans la vie, mais une chose est sûre: Klopp apportera des changements avant ce match. Il l’a déjà confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match.

“Oui. Nous aurons une équipe avec des jambes fraîches, des joueurs qui reviennent ou qui sont revenus d’une blessure », a déclaré l’Allemand aux journalistes. «Il est logique de les jouer, ils sont plutôt bons. Nous voulons passer. C’est un endroit difficile à parcourir, comme c’est toujours le cas dans les compétitions de coupe. “

Il est logique pour lui de le faire. Les Reds ont peut-être scintillé au cours des dernières semaines, mais ces matchs n’auront pas eu de conséquences. Le dernier match de Liverpool contre Wolverhampton Wanderers était un exemple de la difficulté avec laquelle l’équipe doit travailler pour continuer sa course gagnante.

Avec la première équipe obtenant une pause méritée, les jeunes de Liverpool auront une autre chance de jouer.

Et ce n’est pas comme s’ils ne le méritaient pas. Lors du dernier tour de la FA Cup, un jeune Liverpool a battu un Everton presque à pleine puissance. La clé de cette victoire a été Curtis Jones.

Ce n’est pas souvent qu’un jeune de 18 ans étourdit le Kop et c’est encore plus rare qu’il choque le monde, mais c’est ce que Jones a fait. Au milieu de la seconde moitié, le jeune a ramassé le ballon et a bouclé une frappe incroyable dans le coin supérieur. Le gardien de but d’Everton, Jordan Pickford, n’avait aucune chance.

Le Scouser a également impressionné en Coupe de la Ligue où il a marqué le penalty gagnant contre Arsenal. Il sera intéressant de voir s’il peut continuer à utiliser ce formulaire.

Mais, tous ces matchs précédents étaient à Anfield. Cette fois, on s’attend à ce qu’il soit capable de jouer hors de chez lui sur un terrain hostile avec des conditions de jeu moins que parfaites.

Autres espoirs

Un autre jeune qui devrait jouer est Harvey Elliot. L’ancien homme de Fulham a été extrêmement impressionnant dans les compétitions de coupe. Bien qu’il n’ait que 16 ans, il a battu plusieurs défenseurs plus expérimentés et cherchera son premier but à Liverpool.

Yasser Larouci est un autre joueur qui pourrait vouloir impressionner. L’arrière gauche a impressionné en pré-saison et pourrait donner à Andy Robertson un repos bien mérité. Ce serait ses débuts.

Dans les nouvelles des autres joueurs, Klopp jouera Fabinho alors que le milieu de terrain brésilien revient de sa blessure. De plus, Takumi Minamino jouera probablement alors qu’il continue de retrouver sa forme à Liverpool. L’international japonais a fait ses débuts lors du dernier match de Liverpool. Cependant, il n’a pas eu beaucoup d’impact démontré par le fait qu’il n’a pas eu un seul tir sur la cible dans ce match.

Dernier obstacle de Klopp

La saison de Liverpool est proche de la perfection, mais historiquement, Klopp a connu des difficultés en FA Cup. Comme l’emblématique manager de Liverpool Bill Shankly, l’Allemand n’a pas rencontré beaucoup de succès dans cette compétition.

Liverpool a perdu à ce tour depuis 2015 et, alors que Shankly a connu des difficultés en FA Cup, il a fini par gagner deux fois. Klopp peut aussi avoir de telles aspirations, mais pour le moment, il espère dépasser le quatrième tour.

Photo principale

Intégrer à partir de .