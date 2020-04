Cutrone se souvient: «Milan, mon équipe préférée. Adieu? Peu à expliquer, tout le monde sait comment ça s’est passé ‘| marché

Patrick Cutrone, attaquant du Fiorentina, s’exprime sur le compte Instagram en direct de Che Fatica la Vita da Bomber, où il se souvient des moments Milan: «Chaque entraîneur m’a laissé quelque chose, j’ai toujours appris de tout le monde. Mes remerciements vont à eux, en particulier à Vincenzo Montella qui m’a fait faire mes débuts en Serie A et à Rino Gattuso qui m’a donné la continuité. Je me sens très à l’aise avec Iachini, il m’a choisi et c’est pourquoi j’ai accepté de retourner en Italie “. LES ÉMOTIONS – “Le premier but de la Ligue Europa (3 août 2017, Milan- Craiova 2-0, ndlr) a marqué une grande émotion. Le faire à San Siro, dans l’un des plus beaux stades du monde, arborant d’ailleurs le votre maillot d’équipe préféré était quelque chose d’indescriptible. Lorsque les fans ont applaudi, je tremblais. Grande émotion. À ce moment-là, j’ai réalisé l’un de mes plus grands rêves. J’ai toujours joué à l’AC Milan depuis que je suis enfant, arrivant sur la pelouse de San Siro et le score était vraiment indescriptible. Pendant ces saisons, chaque fois qu’il y avait des rumeurs sur moi qui circulaient à l’extérieur, je n’étais pas comme ça, je préfère éviter les rumeurs et penser à l’entraînement. À Milan, j’ai travaillé pour convaincre l’entraîneur Montella: Je savais que j’avais les bonnes qualités pour faire partie de son équipe. En 2017/2018 j’ai réussi à marquer immédiatement, c’était le début d’une saison très positive pour moi. On parle souvent de chance, mais c’est le métier qui fait la différence, s’entraîne bien et convaincre les autres. Ce fut une grande satisfaction car j’ai réussi à convaincre tout le monde cette année-là. Je n’ai jamais arrêté, chaque jour je sais que je dois démontrer quelque chose, à l’entraînement comme au jeu. laMilan a toujours été mon équipe préférée et c’est un super club. À Milan, ils m’ont fait grandir en tant qu’homme et en tant que footballeur et si je suis à Florence en Serie A aujourd’hui, c’est aussi grâce à Milan. Ensuite, chacun a son propre chemin à suivre, tout le monde sait comment ça s’est passé quand j’ai quitté Milan, il n’y a pas grand-chose à expliquer … Je remercierai toujours le Club pour ce qu’il m’a apporté ainsi que les fans de Rossoneri pour leur soutien et leur affection. “