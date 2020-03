Cyber-formation à l’arrêt: Hansi Flick explique comment le Bayern Munich fait face à la pandémie de coronavirus

Près d’une semaine s’est écoulée sans sport en direct et il est évident que la communauté du football, comme les autres, souffre beaucoup de la coronavirus pandémie. Avec la suspension de toutes les ligues et tournois majeurs, les clubs et les organisations de football traversent actuellement une crise majeure. Dans une interview accordée à FCBayern, Hansi Flick et d’autres membres de Bayern Munich discuté de la façon dont ils gèrent le scénario actuel.

Cyber-formation

En l’absence de sessions de formation en équipe, les Bavarois font plus que de simples défis avec du papier toilette chez eux. Mercredi, ils ont terminé leur première session de «cyber-formation» dirigée par Hansi Flick. L’entraîneur est heureux que tout le monde fasse sa part et heureux d’être en contact quotidien avec l’équipe. Il a dit:

Nous devons tous essayer de faire face à la situation de manière positive, nous les entraîneurs, toute notre équipe de performance, les joueurs. Hier à 11 heures, nous avons eu notre premier «Cyber ​​Training», où l’équipe a été coachée à distance. Tout le monde était motivé, tout le monde se débrouillait très bien. Il sera important que nous soyons en contact les uns avec les autres quotidiennement.

Les séances de cyberformation sont organisées par appels vidéo d’une durée de 75 à 90 minutes. Flick a également mentionné que l’équipe est prête à tout ce qui pourrait arriver, y compris la possibilité d’un verrouillage complet. L’équipe doit accepter la situation et agir en conséquence comme tout le monde dans le pays et dans le monde. Il a donné un aperçu du fonctionnement de leur session:

J’ai déjà commencé à échanger des informations avec de petits groupes de joueurs via des appels vidéo. Notre équipe d’entraîneurs a prévu des séances qui peuvent durer 90 ou 75 minutes, selon l’objectif de la formation. Hier, l’accent était mis sur l’entraînement à la stabilité. À la fin, il y a eu une session intensive sur le vélo de spinning. Fondamentalement, nous basculerons entre l’endurance de base et l’entraînement par intervalles à haute intensité, plus l’entraînement en force. Tout le monde peut voir le coach sur sa tablette, il peut donc aussi faire tous les exercices que nous diffusons depuis la Säbener Strasse.

Soutenir l’arrêt

Les cas de COVID-19 ont dépassé les dix mille dans le pays, donc tout ce qui peut être risqué même à distance doit être évité à tout prix. Karl-Heinz Rummenigge a assuré aux fans que le club fera tout son possible pour empêcher la propagation du virus. Il a dit:

Le FC Bayern soutient toutes les mesures prises par le gouvernement bavarois car à l’heure actuelle, il ne peut y avoir qu’un seul objectif pour nous tous: ralentir la propagation du coronavirus. Nos joueurs s’entraînent actuellement à domicile. Nous essayons également de donner l’exemple ici parce que j’ai le sentiment qu’il y a encore des gens qui n’ont peut-être pas pleinement saisi la gravité de la situation.

Fitness et récupération sur les pistes

Tout comme Hansi Flick, l’entraîneur en chef du Bayern, le Dr Holger Broich, est optimiste quant à l’aide de l’équipe à s’entraîner et à maintenir sa condition physique aussi bien que la façon dont elle se comporte lors des séances d’entraînement en équipe. Il a expliqué que les joueurs blessés auront une récupération normale et qu’il n’y a rien à craindre concernant la situation:

En ce qui concerne l’équipe, nous devons maintenant nous concentrer sur une formation qui maintient leur condition. La forme physique peut être bien contrôlée virtuellement avec l’exercice physique, la force et l’entraînement d’endurance. Les gars sont équipés des horloges d’enregistrement de fitness. Cela signifie que nous obtenons toutes les données pertinentes de chaque joueur, telles que la fréquence cardiaque, sur nos moniteurs de la Säbener Straße. La compilation des données de performance n’est pas problématique avec ce système, mais uniquement les données sportives. Les joueurs se parlaient, échangeaient des idées. C’est pourquoi les sessions de formation vidéo sont également une expérience sociale importante en ce moment.

La pandémie et la crise qu’elle a provoquée vont définitivement changer le monde et ses effets dureront longtemps. C’est très bien de voir l’équipe trouver des moyens de relever tous les défis avec persévérance et optimisme.