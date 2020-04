Daily Schmankerl: Alaba au Real Madrid, Thiago à Barcelone, Giulia Gwinn détruit la Living Room Cup

Hélas, le temps de Marcelo au Real Madrid touche à sa fin. Ferland Mendy est le nouveau venu en ville, et Zinedine Zidane a besoin de quelqu’un pour le garder sur ses gardes. Ergo, les raisons du Don, Florentino Pérez peut braconner David Alaba du Bayern Munich avec une réduction:

Parce que son contrat avec le Bayern Munich expire en 2021, et pour l’instant il n’y a pas d’accord pour le renouveler et peu d’optimisme à cet égard. Pour environ 50 millions d’euros, il pourrait changer le décor.

Même le Don sait qu’Alaba est un vrai prix: il a «l’âge parfait» 27 ans, et il est en outre polyvalent, jouant à la fois vers l’arrière gauche et l’arrière central avec aplomb. Mais il y aura “une concurrence énorme … Le Barça, la Juventus Turin, Liverpool, Manchester City, Manchester United et l’Inter Milan” sont tous censés être dans la course.

Et, bien sûr, il y a le Bayern Munich, qui veut probablement signer une prolongation pour son défenseur local polyvalent «à l’âge parfait».

Comme le dit le Don (en traduction automatique) à la fin, “il n’y a rien.”

Double Don: les pauvres de Barcelone pensent que tous leurs milieux de terrain non nommés Frenkie de Jong et Arthur Melo partent – en plus de divers vice-présidents de club! Que faire?

Même Fabián Ruiz finira probablement au Real Madrid. Entrez dans le Don avec un plan:

Par conséquent, il n’y a pas d’autre choix que de penser à une alternative, et il y a un nom propre qui semble séduire le président. C’est Thiago Alcántara, qui a déjà contacté le club, et qui souhaite revenir cet été.

Comme c’est intéressant! Cette rumeur va à l’encontre des derniers rapports sur Thiago et les chances de sa signature avec Barcelone. Voyons voir:

«Nous devrons voir», comme disent eux et Don.

Alaba n’est pas le plus jeune joueur d’Autriche après tout (kicker)

Hélas, David Alaba n’est pas le plus jeune débutant de l’histoire de l’équipe nationale autrichienne. Der Standard a déterminé que Walter Jokl était en fait le plus jeune à avoir fait ses débuts en Autriche – le 4 novembre 1917!

Jokl est né le 3 janvier 1901, il avait donc 16 ans et 305 jours lorsqu’il a tendu le but contre la Hongrie pour l’Autriche. Jokl n’a joué que quatre fois pour l’Autriche, la dernière fois en 1919, et a joué pour le précurseur de l’Autriche à Vienne. Il était réputé être une figure capricieuse, quittant le terrain de frustration au milieu d’un match après avoir concédé un but.

Alaba a fait ses débuts le 14 octobre 2009, à 17 ans et 112 jours. Toujours assez bon.

